Пілот без ліцензії керував літаками у Європі: деталі скандалу в авіації

Пілот / © pexels.com

Реклама

У Європі розгорівся скандал через пілота, який протягом кількох місяців літав із пасажирами, представляючи себе командиром екіпажу, хоча насправді не мав відповідної кваліфікації.

Про це повідомляє BILD.

Стало відомо, що чоловік що працював у литовській авіакомпанії Avion Express, підробив документи та зайняв посаду капітана літака, маючи фактично лише кваліфікацію другого пілота.

Реклама

Як повідомляється, він встиг здійснити десятки рейсів по Європі, перевозячи сотні пасажирів. Раніше цей пілот нібито працював першим пілотом в індонезійській авіакомпанії Garuda.

У компанії Avion Express зазначили: «Нещодавно ми отримали інформацію, що ставить під сумнів його професійний досвід. Ми одразу розпочали внутрішню перевірку».

Є ймовірність, що чоловік також керував літаками дочірньої компанії Lufthansa — Eurowings, для якої Avion Express надає екіпажі та літаки. Представник Eurowings підтвердив що в компанії триває перевірка ситуації.

Avion Express володіє понад 50 літаками моделей Airbus A320 та A321, які виконують рейси для європейських авіаперевізників, серед яких easyJet, LOT та SunExpress.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пілот назвав найчастіші запитання від пасажирів та розповідав він, чому відповідь доводиться шукати в Google.