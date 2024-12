Пілот літака забув натиснути на гальма в аеропорту: чим це закінчилося (фото)

У Кенії літак зазнав пошкоджень, врізавшись у флагштоки в аеропорту після того, пілот забув увімкнути гальма.

Про це повідомляє Need To Know.

Літак De Havilland Canada DHC-8-402 був затиснутий носом між двома металевими стовпами. У результаті зіткнення на носовій частині літака утворилися сильні потертості і вм'ятини.

Помилка сталася в понеділок, 1 грудня, ввечері у VIP-павільйоні міжнародного аеропорту Джомо Кеніятта в Найробі. Нещастя сталося через те, що літак був залишений без протиколісних упорів і без задіяних гальм.

DHC-8 є одним з восьми літаків кенійської бюджетної авіакомпанії Jambojet.

Літак врізався у флагштоки / Фото: Jam Press

Про це йдеться в заяві авіакомпанії: "Jambojet хоче підтвердити інцидент, що стався з одним із наших літаків під час планового нічного технічного обслуговування. Під час стоянки літак викотився з рампи і зіткнувся зі стовпом, в результаті чого отримав пошкодження носової частини. Ми хочемо повідомити, що під час цього інциденту ніхто з наших співробітників не постраждав. Наша команда старанно співпрацює з органами влади, щоб розслідувати це питання і забезпечити всі необхідні заходи для запобігання повторенню інциденту. Безпека залишається нашим головним пріоритетом, і ми продовжуємо дотримуватися найвищих стандартів у всіх наших операціях. Літак був відсторонений від польотів до з'ясування обставин. Ми очікуємо, що через цей інцидент будуть деякі перебої в польотах, а постраждалі гості будуть повідомлені про це напряму. Ми перепрошуємо за завдані незручності та підтверджуємо нашу відданість безпеці наших співробітників та клієнтів".

Літак врізався у флагштоки / Фото: Jam Press

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту зіткнулися чотири літаки. Судна зазнали двох окремих зіткнень в один і той самий день.

