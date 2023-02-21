Пілот певний час летів із мертвим колегою в кабіні, бо думав, що той жартує

Трагічний випадок стався із 57-річним чоловіком, який пройшов медичне обстеження лише за чотири місяці до свого останнього польоту.

Пілот посадив літак в аеропорту Блекпула (Північно-Західна Англія) із мертвим товаришем на борту. Його колега весь час сидів поруч, але капітан думав, що той жартує, тому не реагує на його слова і дії.

Про це пише видання ladbible.

"Лише після приземлення стало очевидно, що другий пілот втратив свідомість: пожежна команда аеропорту та медики швидкої допомоги намагалися врятувати інструктора, однак, незважаючи на всі їхні зусилля, це не вдалося", - йдеться у джерелі.

Померлий 57-річний чоловік пройшов медичне обстеження лише за чотири місяці до трагічного інциденту і був допущений до польотів.

Він приєднався до подорожі на борту легкого літака G-BORL, оскільки через погодні умови для польоту потрібні були два пілоти.

"Пілот згадав, що незабаром після зльоту голова інструктора відкинулася назад. Перший пілот подумав, що товариш жартує та розігрує його, вдаючи, ніби дрімає. Він навіть помислити не міг, що з колегою щось не так", - йшлося у звіті медиків.

Медичний департамент Управління цивільної авіації дійшов висновку, що загиблий інструктор помер від гострої серцевої недостатності.

"Під час приземлення літака голова інструктора впала на плече першого пілота. І навіть тоді капітан все ще був впевнений, що його розігрують", - йдеться далі в звіті.

Фахівці переглядатимуть рекомендації щодо охорони здоров’я внаслідок цієї трагічної події, але додали, що нещасні випадки, спричинені серцевими захворюваннями, трапляються рідко.

Нагадаємо, що згідно з Кардіологічною асоціацією США, люди з групою крові A (II), B (III) та AB (IV) мають більше ризиків отримати серцевий напад.

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