Світ
250
1 хв

Пілот скасував рейс через егоїстичний вчинок пасажира в туалеті: що він накоїв

Пілот злякався пасажира, який покурив марихуану у вбиральні, і вирішив скасувати рейс.

Світлана Несчетна
Літак авіакомпанії United Airlines

Літак авіакомпанії United Airlines / © Mirror

Пілот авіакомпанії United Airlines злякався пасажира, який покурив марихуану в туалеті, та скасував рейс.

Про це пише газета The Mirror.

Літак мав вилетіти із Сан-Франциско до Мексики. Спочатку рейс затримали через технічні проблеми. Уточнюється, що це змусило пасажирів занепокоїтися. Тоді один із них вирішив піти в туалет, щоб покурити марихуану, після чого його зняли з рейсу.

Члени екіпажу судна були стурбовані тим, що могли вдихнути дим від марихуани. У результаті рейс скасували.

«Я віддав United Airlines 30 років, я не хочу ризикувати на тестуванні на наркотики, коли повернуся до Х’юстона», — наголосив пілот.

Нагадаємо, пілот витяг пасажира літака з туалету зі спущеними штанами. Інцидент супроводжувався антисемітською риторикою пілота. 20-річний ультраортодоксальний єврей Ісроель Ліб із Нью-Джерс, з яким стався цей неприємний випадок у літаку, стверджує, що пілот не тільки насильно витяг його з туалету, а й принизив перед усіма пасажирами словами: «Ось як ви, євреї, поводитеся». Постраждалий пасажир подав до суду на авіакомпанію United Airlines.

