Пілот втратив контроль над собою під час польоту: пасажири описали “жахливий” рейс

Літак був перенаправлений до Бостона після того, як у пілота стався напад / © ABC

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Пасажири рейсу Air Canada допомагали екіпажу під час надзвичайної ситуації на борту, коли одному з пілотів стало зле просто під час польоту.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на пасажира, який перебував у літаку.

Йдеться про рейс AC7664, який виконував регіональний партнер Air Canada — PAL Airlines. Літак прямував із Ньюарка, штат Нью-Джерсі, до Галіфакса в канадській провінції Нова Шотландія.

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За даними Air Canada, під час польоту у капітана сталася невідкладна медична ситуація. Другий пілот узяв керування на себе та перенаправив літак до Бостона, де він благополучно приземлився.

Капітана після посадки доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

На борту літака De Havilland Q400 перебував 61 пасажир. В Air Canada заявили, що працюють над організацією альтернативних рейсів для всіх пасажирів.

Один із пасажирів, Родні Макдональд, який летів разом із дружиною та двома синами, розповів, що проблеми почалися після того, як літак несподівано різко смикнувся.

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“У той момент, коли літак різко повернув, я зрозумів, що щось не так, бо це була не турбулентність. Було відчуття, ніби хтось різко смикнув штурвал, і це повторювалося знову і знову”, — сказав він.

За словами Макдональда, після цього бортпровідниця кинулася до кабіни пілотів, а згодом одного з пілотів вивели у прохід літака.

Пасажир стверджує, що у пілота, ймовірно, стався напад. За його словами, він разом із кількома іншими пасажирами допомагав утримувати чоловіка, поки другий пілот керував літаком і вів його на посадку в Бостоні.

“Це було справді жахливо. Я сидів у першому ряду, а моя сім’я — позаду. Я повернувся до них і тоді зрозумів, що пілот фізично не контролює себе. Не в сенсі агресії, а в тому, що було очевидно: він не контролює свої дії”, — розповів Макдональд.

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За словами пасажира, ситуація тривала близько 40 хвилин. Він зазначив, що на борту була дипломована медсестра, яка допомагала координувати дії пасажирів і надавати допомогу пілоту.

Макдональд також похвалив бортпровідників за те, що вони зберігали спокій під час інциденту.

Після посадки в Бостоні літак зустріли рятувальники. Пасажир додав, що вдячний за те, що всі змогли безпечно залишити борт.

Нагадаємо, експілот American Airlines Стів Шайбнер розвінчав міф про найбезпечніші місця в хвостовій частині літака. Дізнайтеся, від чого насправді залежить виживання під час аварії.

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