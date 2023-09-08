Пілот, який торік вижив, застрягши на Амазонці на 13 днів, загинув у другій авіакатастрофі

2022 року він зник у тропічних лісах Амазонки після того, як його літак врізався у дерева.

Бразильський пілот, який вижив у джунглях Амазонки після авіакатастрофи минулого року, помер у результаті другої авіакатастрофи. Йому було 38 років.

Про це пише CNN.

За даними влади, Отавіо Аугусто Муньос да Сілва розбився у місті Пакарайма, у лісовій зоні.

Чоловік був пілотом приватного літака. Трагедія сталася 28 серпня. У п'ятницю, 1 вересня, його сестра повідомила про зникнення брата.

Того ж дня було розпочато масштабні пошукові роботи і тіло чоловіка знайшли. Двоюрідний брат пілота Александре Муньос повідомив місцевим ЗМІ, що тіло чоловіка було під водою довгих п'ять днів, перш ніж його знайшли мертвим.

Сім'я також розповіла, що він багато працював повітряним таксі, перевозячи пасажирів у районі Боа-Віста.

Отавіо Аугусто Муньос да Сілва / Фото: Jam Press

Ця трагічна смерть настала лише через рік після того, як він розбив свій літак у вересні 2022 року. Отавіо пілотував приватний літак, коли судно перегрілося і двигун припинив працювати. Потім Муньос да Сілва спробував посадити свій літак у річці, але в результаті застряг у кроні дерева.

Пілот провів довгі 13 днів, гуляючи густим лісом, перш ніж його знайшли.

Він знайшов річку в джунглях і пішов її течію, коли 27 вересня його помітило судно, що пропливало повз.

Його літак було знайдено через два дні.

Оговтавшись після катастрофи, Муньос да Сілва повернувся в повітря і продовжив свою роботу, що призвело до його загибелі.

Пілота поховають у його рідному місті Лондріна, штат Парана.

Громадянська поліція розпочала розслідування смертельного інциденту.

Нагадаємо, під час кесаревого розтину хірурги забули всередині жінки інструмент розміром з тарілку. Вона страждала від болю 1,5 року.

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