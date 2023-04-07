Падіння літака у Брянській області: пілота місяць триматимуть під вартою (відео)

У російському слідчому ізоляторі затриманий перебуватиме під арештом, поки буде розслідуватися кримінальне провадження.

У п’ятницю, 7 квітня, суд у російському місті Брянську ухвалив рішення про тримання під вартою пілота легкомоторного літака, який зазнав аварії на території області, яка межує з Україною.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

У слідчому ізоляторі чоловік, який назвав себе Олександром Морозовим, проведе місяць — до 4 травня. Упродовж цього часу триватиме слідство у кримінальному провадженні, відкритому проти нього.

За версією органу дізнання, 5 квітня громадянин України, керуючи легкомоторним літаком типу А-22, з метою здійснення протиправних дій на території РФ перетнув державний кордон України з Росією.

У Клинцівському районі Брянської області літак начебто зачепився за високовольтну лінію електропередачі, у зв'язку з чим пілот здійснив вимушену посадку.

Чоловіка звинувачують у незаконному перетині кордону Росії (ч. 1 ст. 322 КК РФ). Максимальне покарання за цією статтею – до двох років позбавлення волі.

Перед початком судового засідання, на якому обиралася міра запобіжного заходу, близький до російських силовиків Telegram-канал Mash повідомив, що Олександру Морозову збираються інкримінувати також “тероризм”, оскільки він, керуючи своїм легкомоторним літаком А-22 “Летюча миша”, буцімто неодноразово скидував бомби на цивільні об’єкти держави-агресорки, зокрема на електропідстанцію.

За офіційною інформацією, такого звинувачення затриманому пред’явлено не було.

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Раніше в Мережі опублікували відео допиту затриманого співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Брянській області чоловіка, який начебто був цивільним пілотом українського легкомоторного літака, що здійснив аварійне приземлення на території держави-агресорки.

Затриманий назвався Олександром Морозовим і заявив, що не знав, що перебуває над територією РФ. За його словами, він виконував завдання з аерофотозйомки, згідно з яким йому треба було летіти за іншим літаком на малій висоті і фотографувати за командою ведучого.

Нагадаємо, у ФСБ Росії заявили, що в Брянській області зазнав аварії український легкомоторний літак.

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