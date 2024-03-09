Пілоти пасажирського лайнера заснули під час рейсу: чим усе закінчилося

У звіті комітету з безпеки йдеться, що літак перебував у безконтрольному стані майже півгодини.

Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії повідомив про інцидент, який стався на пасажирському рейсі Batik Air, що прямував із Сулавесі до Джакарти 25 січня. За інформацією НКБТ, командир екіпажу та другий пілот лайнера заснули на 28 хвилин і не виходили на зв'язок.

Про це пише видання Jakarta Globe.

У звіті комітету з безпеки йдеться про те, що перший пілот не виспався в ніч перед польотом через те, що йому довелося кілька разів прокинутися, щоб допомогти дружині закачати близнюків, які народилися лише місяць тому.

Незважаючи на серію навігаційних помилок, що сталися за той час, поки літак був на автопілоті, пілотам вдалося повернути лайнер Airbus A320 на правильний курс і благополучно доставити до Джакарти 153 пасажири та чотири бортпровідники на борту. Зазначається, що літак провів у повітрі 2 години 35 хвилин.

Згідно з матеріалами розслідування НКБТ приблизно через півгодини після зльоту командир екіпажу сказав другому пілоту, що йому потрібно трохи поспати. Другий пілот узяв керування літаком на себе, але через деякий час теж ненавмисно заснув.

Повідомляється, що другий пілот підтвердив отримання стандартних польотних інструкцій. Але коли Центр управління польотами спробував знову вийти на зв'язок із бортом за 12 хвилин, йому ніхто не відповів. незважаючи на численні спроби зв'язатися з пілотами у різний спосіб, борт не виходив на зв'язок 28 хвилин.

Коли командир екіпажу нарешті прокинувся, він зрозумів, що літак збився з курсу. Тоді він розбудив напарника і повідомив у центр управління, що на борту була проблема з радіозв'язком, яку вже успішно вирішено. Весь подальший політ пройшов без подій, і лайнер благополучно приземлився в столиці Індонезії.

У своєму звіті НКБТ рекомендував авіакомпанії Batik Air Indonesia розробити докладні процедури перевірки кабіни пілотів під час польотів, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

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