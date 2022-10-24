Пілоти винищувача, який впав на будинок в Іркутську, знепритомніли у повітрі від азоту - росЗМІ

Російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що причиною падіння винищувача Су-30 на житловий сектор Іркутська могла стати непритомність пілотів у повітрі.

Російські пілоти винищувача Су-30 знепритомніли у повітрі через залишок азоту в кисневих балонах, тому не змогли відвести літак, що падав, від житлового сектора Іркутська.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб.

"Пілоти Су-30 не змогли відвести літак, що падав, від житлового сектора Іркутська через непритомність у польоті. Причиною загибелі екіпажу Су-30, який упав на житловий будинок в Іркутську, міг стати залишок азоту в кисневих балонах",- розповіли виданню в екстрених службах.

Також російське ЗМІ зазначає, що слідчий комітет РФ назвав дві основні версії катастрофи Су-30 в Іркутську: відмова техніки та помилка пілотування.

У справі призначено хімічні та судово-медичні експертизи, проведено виїмку льотно-технічної документації на повітряне судно.

Падіння військового літака в Іркутську

В російському Іркутську винищувач Су-30 врізався в двоповерховий будинок. Одразу кілька місцевих жителів зафільмували з різних ракурсів момент, як літак каменем падає на землю. Внаслідок аварії обидва пілоти загинули. Російські екстрені служби стверджують, що винищувач Су-30 розбився нібито під час випробувального польоту.

Під час падіння літака, на майданчику, поблизу сусіднього будинку, гралися діти.

Круте піке: ще один винищувач "приземлився" на будинок в російському Іркутську

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