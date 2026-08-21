Пілоти Airbus заснули під час рейсу з 153 пасажирами: деталі моторошного інциденту

Літак Airbus / © pixabay.com

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Два пілоти Airbus A320 авіакомпанії Batik Air заснули під час рейсу з Кендарі до, через що літак із 153 пасажирами 28 хвилин не відповідав диспетчерам і відхилився від заданої траєкторії.

Про це йдеться у фінальному звіті Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії (KNKT). На борту Airbus A320 PK-LUV також перебували чотири бортпровідники.

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Як пілоти втратили зв’язок із диспетчерами

Рейс BTK6723 був зворотною частиною маршруту Джакарта—Кендарі—Джакарта. Після набору висоти командир попросив другого пілота дозволити йому відпочити. Прокинувшись, він запитав напарника, чи хоче той поспати, але почув відмову. Після короткої розмови командир знову заснув.

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Другий пілот деякий час одночасно виконував обов’язки пілота, який керує літаком, і пілота, який контролює політ. Після контакту з диспетчерським центром Джакарти він заснув. Літак продовжував летіти на автопілоті за останнім заданим курсом, однак відхилився від потрібної траєкторії.

Диспетчери кілька разів викликали екіпаж, а також просили інші літаки зв’язатися з BTK6723. Відповіді не було 28 хвилин. Командир прокинувся, побачив відхилення від маршруту, розбудив другого пілота й відновив зв’язок із диспетчерами. Після цього рейс продовжився та завершився посадкою в Джакарті.

Чому формальна перевірка не виявила втому

KNKT встановив, що перед польотом другий пілот повідомляв про неналежний відпочинок, а його сон перед ранковим рейсом кілька разів переривався. Водночас медична перевірка перед вильотом охоплювала артеріальний тиск, пульс і тест на алкоголь, але не давала змоги належно оцінити втому.

У фінальному звіті KNKT також зазначено, що самооцінювальний чекліст IMSAFE та медичні огляди перед першим рейсом дня визнали неефективними для виявлення втоми пілотів. Слідчі вказали на брак деталізованих інструкцій з управління втомою та нечіткі правила перевірки кабіни.

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«На підставі цих подій слідчі дійшли висновку, що сон пілотів під час польоту, найімовірніше, вважали поширеним способом компенсувати нестачу сну перед чергуванням. Така практика не відповідала рекомендаціям щодо управління втомою, описаним у AC 120-08», — йдеться у висновку KNKT.

За висновком комітету, відсутність детальних процедур перевірки кабіни призвела до її неналежного виконання, тому екіпаж не виявив, що пілот заснув.

Що Batik Air змінила після інциденту

У звіті зафіксовано, що Batik Air нагадала екіпажам про потребу належно відпочивати перед ранніми рейсами, посилити пильність і виконувати перевірки кабіни та салону за встановленими процедурами.

Авіакомпанія також доповнила процедури застосування чекліста IMSAFE детальними правилами для оцінювання фізичного та психологічного стану всіх членів екіпажу. Якщо працівник вважає себе неготовим до польоту, він може повідомити про це керівника й бути звільненим від виконання рейсу.

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Окремо Batik Air уточнила процедуру періодичних перевірок кабіни: їх мають проводити не рідше ніж кожні 30 хвилин. KNKT визнав ці заходи релевантними для підвищення безпеки, однак зазначив, що частина питань потребує додаткового врегулювання.

Тому комітет рекомендував авіакомпанії запровадити докладнішу програму управління втомою з рекомендаціями щодо необхідної тривалості сну та обов’язковим плануванням сну перед чергуванням.

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