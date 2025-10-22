Пілоти здійснили аварійне приземлення "через стукіт у двері": що насправді відбувалося на борту

Літак здійснив аварійне приземлення через поламку пристрою зв’язку з екіпажем / © pexels.com

Рейс американської авіакомпанії American Airlines був змушений здійснити аварійну посадку в штаті Небраска незабаром після зльоту. Причиною стало те, що пілоти помилково вирішили, ніби хтось намагається увірватися в кабіну та захопити літак. Насправді ж, у двері стукали бортпровідники, які намагалися зв’язатися з пілотами через несправність внутрішнього зв’язку.

Про це пише New York Post.

Втрата зв’язку та паніка в повітрі

Інцидент стався пізно ввечері в понеділок, 20 жовтня, з рейсом American Airlines 6469, який прямував з аеропорту Омахи до Лос-Анджелеса. Менш ніж через 40 хвилин після вильоту літак різко повернув назад.

Як пояснив представник авіакомпанії, причиною «саги» стала несправність внутрішньої системи зв’язку (інтерфона), через що екіпаж у салоні раптово втратив контакт із пілотами. Пілоти, своєю чергою, чули в кабіні лише статичний шум і, коли стюардеси почали стукати у двері кабіни, щоб привернути увагу, вирішили, що це спроба захоплення літака.

Вони негайно розвернули літак Embraer ERJ 175 і здійснили аварійну посадку в аеропорту Епплі-Філд в Омасі. За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), причиною оголошення надзвичайної ситуації стало те, що «пілот не міг зв’язатися з екіпажем салону».

Вибачення капітана та прибуття поліції

Після успішної посадки пасажири, які записували події на відео, стали свідками того, як на борт літака піднялися правоохоронні органи. Лише після цього з’ясувалося, що мала місце банальна помилка, спричинена технічною несправністю.

«З’ясувалося, що виникла проблема з системою внутрішнього зв’язку, а екіпаж просто стукав у двері кабіни», — йдеться в заяві FAA.

Капітан літака одразу ж перепросив у пасажирів через гучномовець за плутанину та затримку.

«Ми не були впевнені, чи не відбувається щось із літаком, тому ми повертаємося сюди. Це займе трохи часу. Ми повинні з’ясувати, що відбувається», — повідомив пілот, згідно зі словами пасажирів.

На момент інциденту літак пролетів лише близько 65 кілометрів із запланованого маршруту, який становив понад 2000 кілометрів.

Нагадаємо, пасажири рейсу CA139 авіакомпанії Air China, що прямував з Ханчжоу (Китай) до Сеула (Південна Корея), пережили надзвичайну ситуацію. Під час польоту у верхньому багажному відсіку спалахнула літієва батарея з ручної поклажі. Пілоти здійснили аварійне приземлення.