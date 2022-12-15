Піонтковський пояснив скасування пресконференції Путіна: у бункері непроста ситуація

Президенту РФ та його оточенню зараз не до спілкування з "глибинним народом".

Президент Росії Володимир Путін скасував щорічну підсумкову пресконференцію, оскільки зараз його більше хвилює інша проблема – як зберегти своє життя та владу.

Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН.

"Йому нема чого сказати. Він лідер країни, яка зазнає військової поразки. У "бункері" склалася дуже непроста ситуація. Вони всі однаково, як і Путін, ненавидять Україну, не приховують своє бажання знищити українську державу і народ. Але зараз це завдання відступило у них на другорядний план. Зараз вони зайняті важливою іншою особистою проблемою — як утримати владу, власність і життя? А це одне й те саме для них... Усі вони вже оголошені військовими злочинцями", — наголосив Піонтковський.

Експерт зазначив, що Захід сьогодні все більше посилює позицію щодо Росії:

"Два дні тому на засіданні "Великої сімки"... вперше не взагалі про військові злочини було сказано, а Путін був названий військовим злочинцем, який має понести покарання. Під цим урочисто підписалися всі лідери семи індустріальних демократичних держав".

За його словами, ця проблема найбільше хвилює зараз російську верхівку – як утримати владу та зберегти життя.

"У цій обстановці не до публічних пояснень зі своїм "глибинним народом". Тим більше, що йому розповісти? Про ще одне перегрупування, жест доброї волі, непросте рішення і так далі?" — додав Піонтковський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вирішив скасувати свої традиційні передноворічні заходи.

Зокрема, йдеться про відміну щорічної пресконференції та хокейного матчу, який напередодні Нового року відбувається на Красній площі.

Крім того, наприкінці 2022 року не буде проводитися традиційне послання президента РФ до Федеральних зборів. У Кремлі припускають, що публічний захід із Путіним може відбутися вже 2023 року.

За даними російських ЗМІ, у Кремлі бояться нових диверсій з боку України перед виступом Путіна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Володимир Путін розраховував під час звернення до Федеральних зборів оголосити про перемогу у війні з Україною, проте відступ військ РФ зіпсував його плани. В ISW припускають, що президент Росії все ще чекає і сподівається вимовити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати поразку.

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