Піонтковський пояснив заяву НАТО про "готовність до конфронтації з Росією"

НАТО може розпочати відкритий військовий конфлікт із Росією у разі спроб Кремля атакувати конвої з технікою для України.

Таку думку висловив в ефірі каналу "Freeдом" російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, коментуючи заяву високопосадовця Альянсу Роберта Бауера про готовність до "прямої конфронтації з Росією".

"Готовий — не означає, що завтра почне конфронтацію. Різні погрози лунають від кремлівської пропаганди — "з московських віталень", як любить говорити військова злочинниця Симоньян. Ядерним шантажем вони вже менше займаються. Їм пояснили, що в цьому випадку Путіна просто вб'ють, а країни НАТО вогневим впливом знищать все російське угруповання", — наголосив політолог.

За його словами, зараз у Кремлі "ввесь час погрожують атакувати конвої військової техніки, які прямують до України".

"Але їм пояснили, що навіть якщо уламок російської бомбочки впаде на територію країни НАТО, це означатиме автоматичну активізацію 5-ї статті статуту. І тоді пропагандистський наратив "ми воюємо з усім НАТО" перетвориться на реальність. Якісь 26 "Хаймерсів", поставлені навесні до України, переломили стратегічну ситуацію у війні та дозволили Україні перехопити незворотну стратегічну ініціативу. А що буде, коли проти Росії будуть сотні "Томагавків", десятки літаків F-16, F-35? Це і є готовність НАТО", — пояснив Піонтковський.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією. Він зазначив, що стратегічні цілі РФ виходять за межі України з огляду на те, що Москва має намір відновити Радянський Союз. При цьому загрозу ядерної війни Бауер оцінює скептично, заявляючи, що не вважає російського президента Володимира Путіна божевільним.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що ризик застосування ядерної зброї Росією невеликий. Втім, зазначає він, "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.

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