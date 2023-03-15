Піонтковський про збиття американського дрона: "Бандитське дитинство Путіна проявилося"

Опозиціонер вказав, що на зовнішньополітичну поведінку Росії накладається біографія її президента.

Російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський прокоментував інцидент над Чорним морем, коли російські винищувачі Су-27 пошкодили американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Про це повідомляє "24 канал".

Піонтковський зазначив, що це не дивний інцидент для держави (РФ), якою керують злочинці. Він пояснив, що вся лексика президента Росії Володимира Путіна, спосіб життя та політична філософія – це "влада кримінальника та чекіста".

Опозиціонер виокремив два етапи життя очільника Кремля, які утворюють таку дивну суміш. Так, публіцист сказав, що до 18 років Путін був бандитом з петербурзьких дворів, а наступні 30 років – дрібним чекістським офіцером.

Піонтковський переконаний, що така біографія російського диктатора і накладається на зовнішньополітичну поведінку Росії.

Опозиціонер зазначив, що інцидент зі збиттям російськими винищувачами американського безпілотника над Чорним морем є проявом бандитського дитинства господаря Кремля.

"Це бандитське дитинство Путіна проявилося над Чорним морем", – сказав Піонтковський.

Нагадаємо, як стало відомо 14 березня, два російські винищувачі Су-27 спробували перехопити розвідувальний дрон США MQ-9 Reaper у небі над Чорним морем. Безпілотник у міжнародному повітряному просторі саме проводив рутинну операцію. Спроба винищувачів РФ була дуже непрофесійною і один з літаків пошкодив гвинт дрона. Американцям довелося затопити свій БПЛА.

Наступного дня в Держдепартаменті США заявили, що зіткнення російського винищувача з американським дроном, ймовірно, було ненавмисним з боку Росії.

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