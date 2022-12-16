Піонтковський розповів, як Путін реагує на публічні приниження

Президент Росії зробив низку "самовбивчих" кроків.
Президента Росії Володимира Путіна публічно принизили на двох самітах, після чого кремлівський лідер ухвалив пакет "самовбивчих" рішень.
Про це розповів російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН.
"Приблизно після Харківського наступу, до Херсона, він уже потрапив у таку ситуацію, що будь-який крок погіршував його становище. Ще одна його риса проявилася — він робить самогубні кроки після того, як зазнає якогось публічного приниження", — заявив експерт.
Піонтковський нагадав, що у вересні-жовтні було два саміти — Шанхайська організація співпраці в Самарканді та Нарада з взаємодії та заходів довіри в Азії в Астані.
"У Самарканді на саміті ШОС його публічно "відшмагали" Сі і Моді. Вони на очах усього світу читали нотації, що так не поводяться люди в 21 столітті, особливо неприпустимий ядерний шантаж. Ядерний шантаж викликав різку реакцію не тільки США, але і Китаю, і Індії. А потім він поїхав до Астани. Там дрібніші були колеги, так званий саміт СНД, але там він навіть більшого приниженням зазнав. Цілком здавалося б вірні васали Рахмон і Бердимухаммедов казали - Володимире Володимировичу, що ж ви продовжуєте поводитися з нами як з союзними республіками? Ми ж давно вже ніякі не союзні республіки", — нагадав він.
За словами публіциста, Путін, "принижено повернувшись до Москви, ухвалив пакет самовбивчих рішень".
“Це мобілізація, якої він увесь час уникав і спростовував. Він розумів, йому доповідали, яке це спричинить ставлення в суспільстві. Там же в ці дні так званий "референдум" і анексія чотирьох областей... У ті ж дні він підірвав обидва "Північні потоки", "покаравши" Захід — газ він їм не даватиме. Немає у нього гарних кроків", — зазначив Піонтковський.
Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, чому президент РФ Володимир Путін скасував щорічну підсумкову пресконференцію. За його словами, у "бункері" склалася дуже непроста ситуація, а оточення Путіна зайняте важливою особистою проблемою – як утримати владу, власність та життя.
Піонтковський також вважає, що Путін намагається видати поразку у війні з Україною за перемогу, щоб "продати" її росіянам.
Крім того, російський соціолог зазначив, що Захід не зацікавлений у переговорах з Путіним і має намір підтримувати Україну до перемоги.
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