Писав про космос, а не про загиблих працівників: американський мільярдер піддався критиці через реакцію на торнадо

Писав про космос, а не про загиблих працівників: американський мільярдер піддався критиці через реакцію на торнадо

Джефф Безос спочатку опублікував у своїх соцмережах повідомлення про політ в космос у той час, коли його компанія Amazon постраждала від руйнівного торнадо.

Джефф Безос сказав, що у нього "розбите серце" через смерть щонайменше шести співробітників Amazon на складі в штаті Іллінойс, який постраждав від торнадо.

Про це інформує New York Post.

"Новини з Едвардсвілла є трагічними. Ми сумуємо через втрату наших товаришів по команді, і наші думки та молитви з їхніми родинами та близькими", — написав він у Twitter.

Зазначимо, що Безос піддався критиці у США, адже спочатку опублікував у своїх соцмережах повідомлення про політ в космос у той час, коли його компанія Amazon постраждала від руйнівного торнадо. Окрім шести загиблих, ще один працівник був поранений, а ще 45 людей довелося рятувати зі складу компанії.

Нагадаємо, щонайменше 70 людей загинули внаслідок найпотужнішої серії торнадо в історії Кентуккі.

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