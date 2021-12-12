Писав про космос, а не про загиблих працівників: американський мільярдер піддався критиці через реакцію на торнадо

Джефф Безос спочатку опублікував у своїх соцмережах повідомлення про політ в космос у той час, коли його компанія Amazon постраждала від руйнівного торнадо.
Джефф Безос сказав, що у нього "розбите серце" через смерть щонайменше шести співробітників Amazon на складі в штаті Іллінойс, який постраждав від торнадо.
Про це інформує New York Post.
"Новини з Едвардсвілла є трагічними. Ми сумуємо через втрату наших товаришів по команді, і наші думки та молитви з їхніми родинами та близькими", — написав він у Twitter.
Зазначимо, що Безос піддався критиці у США, адже спочатку опублікував у своїх соцмережах повідомлення про політ в космос у той час, коли його компанія Amazon постраждала від руйнівного торнадо. Окрім шести загиблих, ще один працівник був поранений, а ще 45 людей довелося рятувати зі складу компанії.
Нагадаємо, щонайменше 70 людей загинули внаслідок найпотужнішої серії торнадо в історії Кентуккі.
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