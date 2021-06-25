Пішли на угоду зі слідством: у Слідкомі Білорусі пояснили, як Протасевича і Сапегу відпустили під домашній арешт

Протасевич і Сапега зобов'язалися співпрацювати зі слідством і, зокрема, "здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами", уточнюють у Слідкомі.
Слідчий комітет Білорусі підтвердив, що опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Умовою для цього нібито стала їхня згода співпрацювати зі слідством.
Про це йдеться у відповідному повідомленні комітету на Telegram-каналі.
"Слідчим комітетом Білорусі триває розслідування кримінальних справ стосовно Софії Сапеги і Романа Протасевича. Обвинувачені дають послідовні свідчення і відповідно до законодавства вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством", — йдеться у повідомленні.
Протасевич і Сапега зобов'язалися "сприяти попередньому слідству в розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами", уточнили у білоруські правоохоронці.
"Виходячи з цього і після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити її на домашній арешт", - пояснили у Слідкомі.
Зазначимо, нині Протасевич і Сапега перебувають під домашнім арештом в орендованих квартирах. Дівчина, за словами її адвоката, вже встигла пообідати з батьками в ресторані.
Нагадаємо:
- У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.
- Пасажири розповіли про реакцію хлопця на посадку в Мінську. За словами очевидців, дізнавшись про посадку в Мінську Протасевич запанікував. Ймовірно, в розмові з бортпровідником рейсу він просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровіднику: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".
- Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом з ним і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- Згодом стало відомо, що її заарештували на два місяці . Потім білоруські силовики записали відео, де Сапега розповіла, що є редактором Telegram-каналу, який публікує особисту інформацію про білоруських правоохоронців.
- Мати дівчини звернулася за допомогою до Путіна, адже Софія — громадянка РФ.