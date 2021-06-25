Пішли на угоду зі слідством: у Слідкомі Білорусі пояснили, як Протасевича і Сапегу відпустили під домашній арешт

Пішли на угоду зі слідством: у Слідкомі Білорусі пояснили, як Протасевича і Сапегу відпустили під домашній арешт

Протасевич і Сапега зобов'язалися співпрацювати зі слідством і, зокрема, "здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами", уточнюють у Слідкомі.

Слідчий комітет Білорусі підтвердив, що опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Умовою для цього нібито стала їхня згода співпрацювати зі слідством.

Про це йдеться у відповідному повідомленні комітету на Telegram-каналі.

"Слідчим комітетом Білорусі триває розслідування кримінальних справ стосовно Софії Сапеги і Романа Протасевича. Обвинувачені дають послідовні свідчення і відповідно до законодавства вони раніше звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством", — йдеться у повідомленні.

Протасевич і Сапега зобов'язалися "сприяти попередньому слідству в розслідуванні злочинів, викритті співучасників, здійснювати все можливе для загладжування шкоди, заподіяної злочинами", уточнили у білоруські правоохоронці.

"Виходячи з цього і після розгляду звернення обвинувачених про зміну запобіжного заходу слідство визнало за можливе змінити її на домашній арешт", - пояснили у Слідкомі.

Зазначимо, нині Протасевич і Сапега перебувають під домашнім арештом в орендованих квартирах. Дівчина, за словами її адвоката, вже встигла пообідати з батьками в ресторані.

Нагадаємо:

Новини світу: Протасевича та Сапегу відпустили під домашній арешт

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання