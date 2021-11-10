Піднятися можна на висоту у майже 400 метрів.
Пішки на хмарочос - у Нью-Йорку відкрили незвичайний атракціон.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 листопада.
Його відвідувачі за 185 доларів можуть видертися на хмарочос. Усіх охочих навчають, як поводитися зі страховкою, і перевдягають у спеціальні костюми - аби під час підйому ніщо не могло випасти з кишень на перехожих унизу.
Піднятися можна на висоту у майже чотири сотні метрів. Там є спеціальний оглядовий майданчик, де немає огорожі, тож здається, ніби Нью-Йорк лежить просто під ногами.
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