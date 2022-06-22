Пішла до ванни і не зачинила вікно: у Польщі через неуважність тітки загинула маленька дитина

Пішла до ванни і не зачинила вікно: у Польщі через неуважність тітки загинула маленька дитина

У Польщі 23-річну українку, яка наглядала за дитиною, звинувачують в тому, що вона не вгледіла за малюком і він розбився насмерть, випавши з дев'ятого поверху.

Трагічний випадок стався у варшавському готелі.

Про це повідомляє Wyborcza.pl .

У готелі працювала мати дитини, громадянка України. Жінка залишила доньку під наглядом 23-річної тітки дівчинки. "Нянька" відлучилася у ванну, залишивши вікно в кімнаті незачиненим - дівчинка, якій не було двох років, випала. Обидві жінки були тверезі.

23-річній українці пред'явлено звинувачення за статтею про спричинення безпосередньої небезпеки. Підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Наразі вона перебуває під поліцейським наглядом, їй заборонено залишати Польщу.

Нагадаємо, у Львові з вікна 9 поверху випала жінка.

Читайте також: