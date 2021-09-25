Пішла на угоду зі США: фіндиректорку Huawei звільнили з-під домашнього арешту

Вона може вилетіти до Китаю вже в суботу, 25 вересня.

Фінансову директорку Huawei Мен Ваньчжоу, яку три роки тому затримали у Канаді за підозрою у шахрайстві та порушенні санкцій США проти Ірану, звільнили з-під домашнього арешту.

Про це у п'ятницю, 24 вересня, повідомляє ВВС.

Ваньчжоу погодилася укласти угоду з американським Міністерством юстиції, визнавши, що свідомо надавала HSBC неправдиву інформацію, і взявши на себе відповідальність за "головну роль у здійсненні схеми обману глобальної фінансової установи".

Також читайте Google частково припиняє співпрацю з Huawei. Чого чекати власникам смартфонів

Водночас домовленість дозволяє їй формально заперечувати провину за ключовими обвинуваченнями.

За це США скасувало запит про її екстрадицію з Канади, а також заборонила переслідувати фіндиректорку китайської компанії до грудня 2022 року. Якщо Ваньчжоу у подальшому виконає умови, встановлені судом, справа буде врешті-решт припинена.

Впродовж трьох років донька засновника Huawei перебувала під домашнім арештом у своєму багатомільйонному будинку у Ванкувері. У п'ятницю вона з'явилася у залі суду в супроводі китайських консульських службовців.

"Моє життя перевернулося. Це був переломний час для мене", - сказала Мен журналістам після оголошення рішення про своє звільнення.

Також читайте МЗС України демонтує все обладнання Huawei - Держдеп США

За даними видання, вона може вилетіти до Китаю вже в суботу, 25 вересня.

Як повідомлялося, Мен Ваньчжоу затримали у Канаді наприкінці 2018 року. США звинуватили її у наданні недостовірної інфомації банку HSBC щодо справжнього характеру відносин Huawei з гонконгською компанією Skycom, яка працювала з Іраном.

Ваньчжоу нібито використовувала банк для оброблення транзакцій із країн Близького Сходу, порушуючи санкції США.

Зауважимо, що для засновника Huawei Женя Чженфея питання було глибоко особистим, оскільки Мей є його старшою донькою. Він називав її арешт "політично мотивованим".

Також читайте Гігант Huawei через санкції США продає свій підрозділ Honor - ЗМІ

Після затримання Ваньчжоу дипломатичні відносини між США і Китаєм опустилися до історичного мінімуму. Напруження відбулося й у стосунках КHР із Канадою, двох громадян якої - Майкла Спейвора та Майкла Коврига - затримали за підозрою у шпигунстві через кілька днів після арешту Мей.

Huawei є найбільшим виробником телекомунікаційного обладнання в світі. У 2019 році США ввели санкції щодо компанії, заявиши, що корпорація може використовувати своє обладнання для шпигунства.

Велика Британія, Швеція, Австралія та Японія також заборонили у своїх країнах діяльність Huawei.

Міністерство торгівлі США внесло в "чорний список" китайського виробника телекомунікацій Huawei

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання