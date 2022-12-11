Пішов під воду випадково: в США втопився у власному авто 34-річний тернополянин

Щодня в Україні збільшується кількість людей, які вважаються зниклими безвісти.

В США у власному авто в річці Сент-Клер втопився 34-річний уродженець Тернополя Роман Попіль.

Про це повідомляє видання "Тернополяни".

Як повідомляє джерело із посиланням на дані департаменту шерифа округу Сент-КлерЖ, авто Романа Audi A6 2014 року випуску з'їхало у Північний канал річки Сент-Клер з рампи порому острова Харсенс.

"Це жахливий нещасний випадок трапився з нашим найвеселішим і життєрадісним другом. Страшна неочікувана втрата", - йдеться у дописі друзів Романа.

Правоохоронці містечка Клей Майкл Коуч доповіли, що за результатами попереднього розслідування чоловік пішов під воду випадково, у результаті нещасного випадку.

Водолази округу Сент-Клер витягли чоловіка із затопленого транспортного засобу. Його доставили до районної лікарні, де і констатували смерть.

Нагадаємо, восени у Запорізькій області двоє чоловіків відправилися рибалити, але трагічно загинули. Їхні тіла дістали з річки Дніпро після 5-денного розшуку.

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