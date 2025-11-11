Після 10 років в’язниці: у Лівані звільнили сина Каддафі

Ганнібал Каддафі / © Reuters

Реклама

Ганнібал Каддафі, молодший син покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі, вийшов на свободу після майже десятилітнього перебування під вартою в Лівані без суду.

Про це повідомило Національне інформаційне агентство Лівану, передає Reuters.

Його затримали ще 2015 року після викрадення в Сирії, де він жив у вигнанні разом із дружиною-ліванкою та дітьми. Після цього ліванська влада звинуватила його в причетності до зникнення шиїтського духовного лідера Муси ас-Садра, який разом із супутниками зник у Лівії ще 1978 року.

Реклама

На той момент Ганнібалу було лише два роки, і пізніше він не займав жодних посад у державному апараті. Попри це, його майже десять років утримували без судового рішення. Правозахисні організації неодноразово критикували дії Бейрута, називаючи справу політично мотивованою.

2023 року Каддафі оголосив голодування на знак протесту, що призвело до погіршення його стану здоров’я та госпіталізації. Минулого місяця суд у Лівані ухвалив рішення про його звільнення під заставу — спершу у $11 млн, але згодом суму знизили до приблизно $900 тис.

Після внесення застави Ганнібала Каддафі офіційно звільнили. Заборону на в’їзд до Лівану також скасували.

Уряд національної єдності Лівії подякував ліванській владі, зокрема президенту та спікеру парламенту, за «співпрацю, яка сприяла звільненню Каддафі». В уряді заявили, що розраховують на відновлення дипломатичних відносин між Тріполі та Бейрутом і розширення співпраці у політичній, економічній та безпековій сферах.

Реклама

Нагадаємо, раніше апеляційний суд у Парижі звільнив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі з в’язниці та перевів його під судовий нагляд.