Хлопець, який 11 днів був у комі, прокинувся і сказав важливе / © pixabay.com

Дакота «Коді» Тренкл — 13-річний американець, якого знайшли через три дні на дні яру, вийшов з 11-денної медикаментозної коми. Коли він опритомнів, то передусім жестом показав мамі, що «любить її».

Про це розповіла мати хлопця Стефані Нілі, пише people.

Дакота зник 27 липня. Востаннє його бачили поблизу озера Гус-Крік (штат Міссурі). На пошуки підлітка пішло три доби.

Як виявилося потім, весь цей час хлопець провів без їжі та води. Його брат знайшов скейтборд за півмилі від дому, а згодом пошукова група виявила непритомного Дакоту, який лежав у воді на дні 73-метрового яру.

Дакота Коді Тренкл — 13-річний хлопець, який вижив після 11-денної коми Фото: people

Довгий шлях до одужання

Дакоту доправили до лікарні Сент-Луїса, де медики ввели його в медикаментозну кому. Він отримав серйозні травми голови, перелом черепа, крововилив у мозок, а також глибокі рани на тілі та ослаблення нирок. За словами матері, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Після 11 днів очікування Дакота почав приходити до тями. 9 серпня він уже був достатньо притомним, щоб жестом сказати мамі: «Я тебе люблю».

«Цей момент став для мене вирішальним. Він зробив вартими останні тижні стресу, болю, надії та смутку, бо цей маленький жест означав, що мій хлопчик повертається до мене», — зі сльозами на очах розповідає Стефані.

10 серпня Дакоту відключили від апарату ШВЛ, а вже 11 серпня він насолоджувався своєю першою після коми їжею — бургером з колою.

Незважаючи на значний прогрес, попереду на Дакоту чекає довгий шлях до одужання. Через травми та втрату м’язової маси він не може ходити, а також бореться з інфекціями та пневмонією, що спричинило перебування у воді. Його переведуть до спеціалізованої педіатричної лікарні, де він проходитиме фізичну, трудову та психологічну терапію.

«Ми дуже вдячні за його прогрес і радіємо, що нарешті рухаємось у правильному напрямку», — додала Стефані Нілі.

