Після атак США в Ірані зникли сотні кілограмів збагаченого урану: що відомо

Ядерний об'єкт Ірану. / © Associated Press

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Після авіаударів, які здійснили США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану, зникли понад 400 кг потенційно збагаченого урану. В МАГАТЕ наполягають на термінових інспекціях для з’ясування ситуації.

Про це заявив директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, повідомляє Fox News.

Зауважимо, що 22 червня США завдали ударів по трьох важливих ядерних об'єктах Ірану - у Натанзі, Фордо та Ісфахані. Після цього майже 900 фунтів (понад 400 кг) збагаченого урану зникли безслідно.

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"Ми не маємо інформації про його місцеперебування. Наше завдання - врахувати кожен грам урану", - наголосив Гроссі

За словами керівника МАГАТЕ, удар по Натанзу завдав серйозної шкоди одному з приміщень, де розміщені центрифуги. Тим часом пошкодження у Ісфахані поки не вдалося повністю оцінити.

Іранські посадовці заявили, що перед атаками вжили "захисних заходів". Ймовірно, маючи на увазі евакуацію матеріалів. Втім, куди саме їх вивезли, не відомо.

Зауважимо, попри заяви Тегерану, що вони не мають планів створювати ядерну зброю, у МАГАТЕ не можуть підтвердити "повністю мирний" характер програми. На думку Гроссі, навіть з ураном, збагаченим до 60% (а не до 90%, потрібних для зброї), відсутність контролю викликає серйозне занепокоєння.

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"Іран зобов’язаний повідомляти про всі матеріали. Ми повинні отримати доступ для перевірки. Час усе з’ясувати", - наголосив Гроссі.

Нагадаємо, після американських атак віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран втратив здатність створювати ядерну зброю. Однак політик уникнув прямої відповіді на питання про те, чи відомо адміністрації президента Дональда Трампа, де зберігається іранський високо збагачений уран.

Зауважимо, днями військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан. У Пентагоні заявили, що було знищено іранську ядерну програму, тому ці удари не були спрямовані проти армії чи народу країни.

Дата публікації 21:37, 24.06.25 Кількість переглядів 68 Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем - ЗМІ