Після атак українських дронів Путін засекретив дані про роботу НПЗ: що Кремль вирішив приховати

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін 28 вересня підписав указ, який обмежує поширення інформації про роботу паливно-енергетичного комплексу Росії.

Про це пише The Moscow Times.

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Згідно з документом, оприлюдненим на порталі правової інформації, під обмеження потраплятимуть відомості про діяльність російських НПЗ, які цього року, за даними видання, втратили третину потужностей із переробки через атаки українських БПЛА.

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Відтепер до інформації з обмеженим доступом належатимуть дані про обсяги переробки сировини та виробництва товарів конкретною юридичною особою — російським нафтопереробним підприємством.

Крім того, забороняється поширювати інформацію про найменування та обсяги енергетичних товарів, які експортуються, продавців, покупців і посередників, взаєморозрахунки, терміни та дати постачання.

Обмеження також стосуватимуться даних про транспорт, який використовують для перевезень, маршрути, термінали та склади, зокрема їхні географічні координати.

Під гриф «таємно» також потраплятимуть зведені відомості митної статистики та інформація про заплановані обсяги продажу продукції паливно-енергетичного комплексу.

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Як зазначається в указі, обмеження поширюються не лише на державні органи, зокрема Росстат, який публікує офіційну статистику, а й на засоби масової інформації та користувачів інтернету.

Водночас передбачений виняток для офіційних повідомлень, які публікують самі компанії-виробники або експортери.

Конкретний перелік товарів, на які поширюватимуться нові обмеження, уряд Росії має визначити протягом 10 днів.

У документі зазначається, що такі заходи запроваджуються «у зв’язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії США, що суперечать міжнародному праву, і іноземних держав, що приєдналися до них, міжнародних організацій».

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Раніше повідомлялося, що удари українських дронів зупинили роботу одного із найбільших НПЗ Росії.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови попросив президента України Володимира Зеленського «пригальмувати» удари по нафтопереробних заводах Росії.

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