Після атаки дронів біля кордону Польщі зберуться 40 тисяч солдатів — віцеміністр оборони
Польський політик зазначив, що слід пам’ятати про наступальний характер російсько-білоруських навчань.
Порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками пов’язують із військовими навчаннями Росії та Білорусі «Захід-2025», під час яких близько 40 000 солдатів будуть розгорнуті поблизу польських кордонів.
На цьому наголосив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик у програмі «Gość Wydarzeń» телеканалу Polsat.
«Польща готувалася до навчань „Захід-2025“ протягом багатьох місяців. Польські військові провели навчання за участю понад 30 000 польських та натівських солдатів, щоб адекватно реагувати», — сказав він.
При цьому віцеміністр оборони зазначив, що слід пам’ятати про наступальний характер цих російсько-білоруських навчань.
«Вони розпочали війну в Україні, а також агресію проти Грузії. Тому польські військові готувалися до них. Найближчими днями на кордоні буде приблизно 40 тисяч солдатів», — наголосив Цезарій Томчик.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що атака російських дронів на Польщу, яка відбулася в ніч проти 10 вересня, може бути частиною спільних військових навчань Росії та Білорусі, які розпочинаються цими днями.
Як повідомлялося раніше, на території республіки Білорусь З 12 по 16 вересня відбудуться спільні військові навчання Білорусі та Росії «Захід-2025».
Військовий експерт, директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що під час цих навчань можуть траплятися провокації, подібні до інциденту, коли російський безпілотник «Гербера» залетів на територію Литви.