Дрони в Польщі змусили поляків шукати житло за кордоном / © Associated Press

Після масованої атаки в ніч проти 10 вересня, коли російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі, чимало поляків вирішило про всяк випадок знайти житло за кордоном.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

Поляк Славомір Ставарчик, який працює агентом з нерухомості вже сім років, спеціалізується на житлі в Іспанії та живе у Валенсії, розповів, що після атаки 10 вересня у нього стало втричі більше клієнтів.

«Після атаки російського безпілотника на Польщу мені телефонують утричі більше людей: друзі, їхні друзі, багато нових клієнтів. Вони кажуть: „Я вже два роки думаю про купівлю чогось в Іспанії, шукаю, але, схоже, зараз саме час прийняти рішення“. Люди переходять від мрій до дій. Дехто прямо каже: „Мені потрібне житло для мого сина“, — зізнається Славомір Ставарчик.

За його словами, безпека стає дедалі важливішою для поляків.

«Важко не думати про це; ми знаходимося на східному кордоні НАТО, а Іспанія осторонь; навіть Друга світова війна зупинилася в Піренеях. Крім того, ціни вже вирівнялися. У Кракові студія коштує мільйон злотих, тому для мешканців Кракова ціни на іспанські квартири не є захмарними — за еквівалент такої студії, близько 230 000 євро, вони можуть купити щось пристойне в Іспанії», — стверджує він.

Інший агент з нерухомості Міхал Сподимек підтвердив слова свого колеги і співвітчизника. Міхал спеціалізується на болгарському ринку нерухомості, і каже, що поляки стали активно шукати житло і в Болгарії.

«10 вересня до 15:00 всі ще дивилися новини та бачили, що відбувається. Потім почали дзвонити телефони: з Жешува, Любліна та, як завжди, з Варшави. Люди казали: „У мене є стільки-то, стільки-то“, і питали, чи куплять вони щось на ці гроші», — згадує він.

За словами Міхала, чимало його клієнтів хочуть якомога швидше запланувати перегляди будинків чи квартир.

Екперт зауважує, що поляки думають перш за все не про безпеку, а про те, що у разі війни Польща заборонить виїзд за кордон своїм чоловікам, як зробила це Україна.

«Якщо війна дійде до наших кордонів, у чоловіків не буде багато часу. Як жінка, ти можеш виїхати навіть через тиждень після початку війни; чоловіки, які хотіли б виїхати з країни в такій ситуації, повинні виїхати за день до закриття кордонів… Чоловіки також розраховують на те, що за потреби цей другий дім захистить їх від призову на військову службу», — сказав він.

Раніше Дональд Туск заявив, що у Варшаві дрон кружляв над урядовими будівлями, затримані білоруси.