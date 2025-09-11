Після атаки дронів РФ Польща обмежує авіарух: деталі

Літак. / © Associated Press

У східній частині Польщі від 10 вересня до 9 грудня вздовж кордону з Україною та Білоруссю буде обмежено авіаційний рух з міркувань національної безпеки.

Про це повідомило Агентство польської авіаційної навігації (PAŻP), пише RMF FM.

“На прохання Оперативного командування видів збройних сил від 10 вересня від 22:00 до 9 грудня до 23:59 діє обмеження повітряного руху в східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129. Зона EP R129 охоплює весь кордон з Україною та Білоруссю”, - йдеться у комюніке.

Зазначається, що від заходу сонця до сходу сонця діє повна заборона польотів у зоні EP R129 - за винятком військових повітряних суден. Крім того, у зоні діє цілодобова заборона польотів цивільних безпілотних суден.

Вдень, від сходу сонця до заходу сонця, у зоні EP R129 діє заборона польотів, окрім таких винятків:

пілотовані літальні апарати, які здійснюють політ після подання плану польоту, обладнані діючим транспондером у режимі A і C або в режимі S, підтримують постійний радіозв’язок "повітря-земля" з відповідним органом ATS і, у разі потреби, встановлюють двосторонній зв’язок на відповідному каналі зв’язку цього органу;

військові літальні апарати;

польоти за сигналами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

польоти зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

Також можуть бути дозволені польоти державної авіації і авіаційної швидкої допомоги, польоти з метою надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров’ю людей чи тварин. Зокрема, у разі стихійних лих, катастроф, екологічних загроз чи надзвичайних ситуацій або польоти, пов’язані з охороною та контролем критичної інфраструктури.

Агентство підкреслило, що вхід до активної зони літальних апаратів, які не відповідають критеріям винятків, є порушенням положень авіаційного права.

Нагадаємо, після атаки 10 вересня у десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО. У чотирьох воєводствах вони мали зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин, а у шести – протягом 12 годин.

Також міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що біля кордону Польщі зберуться 40 тисяч солдатів. Рішення ухвалили як віз військовими навчаннями Росії та Білорусі «Захід-2025», а також через порушення повітряного простору російськими безпілотниками.