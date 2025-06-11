Після депортації Грета Тунберг звинуватила Ізраїль у викраденні

Грета Тунберг

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Шведська активістка Грета Тунберг заявила, що її та інших про-палестинських активістів було незаконно затримано в міжнародних водах під час місії з доставлення гуманітарної допомоги в Сектор Газа.

Про це вона повідомила після прибуття до Парижа в аеропорт імені Шарля де Голля, куди її депортували з Ізраїлю у вівторок, 10 червня інформує Reuters.

«У своїх свідченнях я дуже чітко заявила, що нас викрали у міжнародних водах і проти нашої волі доставили в Ізраїль», — заявила Тунберг.

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За її словами, вона відмовилась підписувати документи, у яких зазначалося, що вона незаконно перетнула кордон Ізраїлю.

Активістка наголосила, що жодного закону порушено не було, а її метою було привернення уваги до гуманітарної ситуації у Газі. Вона закликала звільнити активістів, які залишаються на території Ізраїлю.

Окремо Тунберг прокоментувала заяву колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше назвав її «розлюченою людиною».

«Гадаю, світу потрібно набагато більше розлючених молодих жінок, особливо з огляду на нинішні події», — заявила вона.

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Тунберг також заперечила звинувачення у тому, що ця місія була піар-акцією, зазначивши, що попередню гуманітарну спробу було зірвано через обстріл судна.

Наприкінці вона додала, що наразі потребує відпочинку та не виключає повернення до Швеції.

Раніше повідомлялося, що Ізраїльський флот зупинив і взяв на буксир судно Madlee, на борту якого перебувала шведська кліматична активістка Грета Тунберг і прямувала до Сектора Гази.

Ми раніше інформували, що Ізраїль депортував Грету Тунберґ.

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