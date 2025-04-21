Після Франциска: Католицька церква готується до глобального конклаву з непередбачуваними кандидатами

Ватикан / © Associated Press

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Після відходу Папи Франциска, Католицька церква опиниться перед безпрецедентним конклавом. Очікується, що він матиме глобальний характер, з меншою європоцентричністю, де периферійні регіони відіграватимуть центральну роль. Більшість кардиналів, які братимуть участь, були призначені Франциском.

Про це пише La Stampa.

Серед потенційних наступників Франциска виділяються постаті з різноманітними профілями, що відображають широкий спектр церковних та географічних поглядів.

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Італієць П'єтро Паролін, Державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат, розглядається як кандидат "наступності" та "балансу".

Італієць Маттео Марія Цуппі, архієпископ Болоньї, відомий своєю соціальною чутливістю та досвідом у громаді Святого Егідія.

Італієць П'єрбаттіста Піццабалла, Латинський Патріарх Єрусалима, францисканець, який має досвід роботи на біблійних землях.

Філіппінець Луїс Антоніо Тагле, префект Дикастерії євангелізації, представник католицької Азії.

Француз Жан-Марк Авелін, архієпископ Марселя, експерт з міжрелігійного діалогу.

Португалець Жозе Толентіно де Мендонса, префект Департаменту культури та освіти, інтелектуал з відкритим баченням віри.

Мальтієць Маріо Ґрех, генеральний секретар Синоду єпископів, прихильник колегіальної Церкви.

Угорець Петер Ерде, архієпископ Естергом-Будапештський, представник консервативної лінії.

Гвінеєць Роберт Сара, почесний префект Конгрегації богослужіння, впливовий консервативний кардинал.

Швед Андерс Арбореліус, кармеліт, представник Католицької церкви у Північній Європі.

М'янманець Чарльз Бо, архієпископ Янгона, діяч геополітично нестабільного регіону.

Шріланкієць Малкольм Ранджит, архієпископ Коломбо, кандидат з традиціоналістського кола.

Конголезець Фрідолін Амбонго Бесунгу, архієпископ Кіншаси, францисканець, активний діяч суспільного та політичного життя.

У конклаві також важливу роль відіграватимуть "великі виборщики", які можуть вплинути на вибір нового Папи. Серед них:

Американець Тімоті Долан, архієпископ Нью-Йорка.

Німець Герхард Людвіг Мюллер, почесний префект Конгрегації віровчення.

Швейцарець Курт Кох, префект Дикастерії зі сприяння християнській єдності.

Канадець Марк Велле, почесний префект Дикастерії у справах єпископів.

Раніше повідомлялось, що участь у конклаві — зібранні кардиналів для обрання нового глави Католицької церкви — візьме українець Микола Бичок.