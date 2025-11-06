Після "ганебної витівки" спікера над парламентом Чехії замайоріли три українські прапори

Український прапор над парламентом Чехії / © із соцмереж

Депутати від опозиційних партій у чеському парламенті розкритикували вчинок нового спікера Томіо Окамури, який ініціював зняття українського прапора з урядової будівлі. Прапор України висів над входом до парламенту від початку повномасштабного вторгнення як символ підтримки.

Як повідомляє видання iDnes, у відповідь депутати від партій ODS, STAN та «Партії піратів» вивісили українські прапори з вікон урядової будівлі.

Міністерка оборони Яна Чернохова, яка йде у відставку разом з усім попереднім урядом, назвала вчинок Окамури «ганебною витівкою».

«Палата представників не є його власністю. Прапор України як виявлення нашої підтримки країні, яку щодня бомбардують путінські терористи, має бути на будівлі Палати представників. Саме тому ми з колегами з нашої фракції негайно подбали про виправлення», — написала політикиня, яка представляє партію ODS, у своєму дописі в соцмережі.

У партії STAN заявили, що український прапор є важливим символом того, що Чеська Республіка стоїть на боці країни, яка зазнала нападу з боку Росії.

Голова партії Віт Ракушан наголосив, що «у свій перший день на посаді пан Окамура показав, на що здатний тільки він: потоптати такі цінності, як солідарність і мужність підтримувати країну, на яку напала Росія».

«Партія піратів» також долучилися до підняття власного прапора над будівлею чеського парламенту.

«Томіо Окамура замість того, щоб захищати демократію і солідарність, служить Кремлю. Ми не дозволимо цьому політичному театру проросійської пропаганди стати реальністю», — заявила депутатка від «Піратів» Катержіна Стоянова.

За словами голови «Партії піратів» Зденека Гржиба, партія твердо стоїть на боці України. «Томіо Окамура обрав прибрати український прапор як свій перший крок на чолі Палати депутатів. Важко уявити більш символічну демонстрацію спотворених пріоритетів», — написав він у мережі X.

У четвер увечері в ефірі Чеського телебачення новообраний спікер Томіо Окамура заявив, що його партія перед виборами обіцяла, що на чеських громадських будівлях будуть лише чеські прапори, і свою обіцянку виконує. Щодо ізраїльського прапора, який досі висить у Палаті депутатів, він сказав, що нічого не має проти Ізраїлю, але можливо, що керівництво Палати обговорить його подальшу долю.

Як повідомлялося раніше, 6 листопада новий спікер Палати депутатів Чехії, лідер ультраправої антиєвропейської та антинатовської партії «Свобода і пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура відзначив своє обрання на посаду демонстративним зняттям з будівлі парламенту українського прапора.

Нагадаємо, після зміни влади в Чехії країна може переглянути свій підхід до підтримки України. Ймовірний новий прем’єр Андрей Бабіш формує уряд, який, за попередніми заявами, може відмовитися від військової допомоги Києву.