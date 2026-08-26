Після масштабної повені в Непалі зникло безвісти 53 українців: що відомо

Повінь у Непалі / © АР

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На кордоні Непалу та Тибету сталася масштабна повінь, внаслідок якої 53 громадян України вважаються зниклими безвісти. Наразі профільні відомства встановлюють їхнє місцеперебування та ведуть пошукові роботи.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України для «Української правди».

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Повінь у Непалі обірвала зв’язок із 53 українцями — подробиці

До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв’язку з групою туристів — 46 громадян України — в зоні стихійного лиха. Загалом за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадян України.

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Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцеперебування українських громадян.

У міністерстві зазначають, що станом на зараз немає інформації про наявність громадян України серед загиблих чи постраждалих. За особистим дорученням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв’язку та здійснення інших необхідних дій.

Крім того, на гарячу лінію МЗС надійшло вісім звернень від родичів щодо втрати зв’язку з особами зі згаданого списку. На місці події також залучений почесний консул України в Непалі.

Повінь у Непалі — останні новини

Нагадаємо, масштабна повінь і зсуви на кордоні Непалу та Тибету спричинили загибель щонайменше 95 людей і зникнення безвісти сотень осіб. Стихією змило населені пункти, дороги й мости. За останніми даними, серед зниклих є як місцеві жителі, так й іноземні туристи.

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Раніше ми писали, що в гірських районах на кордоні Непалу та Китаю потужні повені і зсуви ґрунту знищили цілі поселення. Науковці дійшли висновку, що такі катастрофічні масштаби руйнувань спричинила одночасна комбінація одразу кількох екстремальних факторів.

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