Після небезпечної атаки РФ біля кордону у Польщі звернулися до місцевих жителів

Прапор Польщі.

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Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочок на тлі останніх атак РФ закликав мешканців прикордонних населених пунктів бути готовими до можливої повітряної загрози.

Рекомендації пролунали після того, як російські війська вперше вдарили поблизу пункту пропуску на кордоні з Польщею, повідомляє RMF24.

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Представник польського МВС наголосив, що Москва посилює тиск і намагається ізолювати Україну, перериваючи логістичні шляхи, дороги, зриваючи постачання і зброї, і товарів. У той же час, активізація російських ударів по західних областях посилює загрозу для самої Польщі.

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«Якщо є удари за два кілометри від польського кордону, це дуже збільшує ризики і для нас», — сказав Мрочок.

Він зазначив, що раніше поїзди були одним із основних засобів безпечного пересування в межах України, а також для приїзду іноземних політиків. Втім, зараз ризики збільшились.

Мрочека запитали, як жителям прикордонних районів Польщі діяти у разі реальної повітряної загрози, якщо немає укриттів поблизу. Він порадив скористатися спеціальним додатком із рекомендаціями. За його словами, алгоритм дій залежить від типу житла – приватного будинку чи багатоквартирної забудови.

«Якщо це приватні будинки – пріоритетним місцем для укриття є гараж чи підвал. Відповідні приміщення є і в багатоквартирних будинках», — сказав Мрочок, додавши, що варіантом є також кімната «за двома стінами».

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Нагадаємо, після атаки біля КПП "Ягодин" Польща хоче змінити рух на кордоні з Україною. Йдеться необхідність прискорення руху через ККП. Важливо не створювати накопичень транспорту, які можуть стати цілями для ударів РФ.

Крім того, прем'єр Дональд Туск попередив поляків про «гірший сценарій». За його словами, ескалація може торкнутися території країни. Саме тому, зазначає прем'єр, "немає сумнівів", що Варшава має бути готова разом із союзниками до спільної відповіді, "якщо це буде необхідно".

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