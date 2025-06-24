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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1868
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Після оголошення припинення вогню Іран запустив нові ракети по Ізраїлю

Ізраїльські військові перехопили дві іранські ракети.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ізраїль.

Ізраїль. / © Associated Press

Ізраїль зафіксував “шквал ракет з Ірану” після того, як було оголошено про “набуття чинності” припинення вогню з Тегераном зранку 24 червня.

Про це повідомляють CNN та Sky News з посиланням на ізраїльських військових.

“Нещодавно на півночі Ізраїлю залунали сирени після того, як було виявлено ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль. Системи оборони працюють над перехопленням загрози”, - наголосили в Армії оборони.

Зазначається, що на півночі країни було активовано тривогу про повітряну тривогу після виявлення ракет. Військові просили людей перейти до бомбосховищ.

Згодом представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що їхні військові перехопили дві ракети, запущені з Ірану.

Нагадаємо, сьогодні на світанку Іран атакував Ізраїль ракетами. Внаслідок іранського удару є загиблі на півдні країни. Зазначається, що ракета влучила в житловий будинок у місті Беер-Шева.

Зауважимо, пізніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. З його слів, “12-денна війна” завершиться після поетапного впровадження протягом 24 годин. Іран має першим почати вводити режим припинення вогню.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1868
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