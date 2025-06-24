Після оголошення припинення вогню Іран запустив нові ракети по Ізраїлю

Ізраїль. / © Associated Press

Реклама

Ізраїль зафіксував “шквал ракет з Ірану” після того, як було оголошено про “набуття чинності” припинення вогню з Тегераном зранку 24 червня.

Про це повідомляють CNN та Sky News з посиланням на ізраїльських військових.

“Нещодавно на півночі Ізраїлю залунали сирени після того, як було виявлено ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль. Системи оборони працюють над перехопленням загрози”, - наголосили в Армії оборони.

Реклама

Зазначається, що на півночі країни було активовано тривогу про повітряну тривогу після виявлення ракет. Військові просили людей перейти до бомбосховищ.

Згодом представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що їхні військові перехопили дві ракети, запущені з Ірану.

Нагадаємо, сьогодні на світанку Іран атакував Ізраїль ракетами. Внаслідок іранського удару є загиблі на півдні країни. Зазначається, що ракета влучила в житловий будинок у місті Беер-Шева.

Зауважимо, пізніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. З його слів, “12-денна війна” завершиться після поетапного впровадження протягом 24 годин. Іран має першим почати вводити режим припинення вогню.

Реклама

Дата публікації 19:59, 23.06.25 Кількість переглядів 131 Іран атакував американську базу у Катарі