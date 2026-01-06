- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 676
- Час на прочитання
- 2 хв
Запропонувала свою Нобелівську премію Трампу: після падіння режиму Мадуро опозиціонерка Венесуели зробила заяву
Опозиціонерка назвала 3 січня днем, коли “справедливість перемогла тиранію”.
Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо заявила, що 3 січня «увійде в історію як день, коли справедливість перемогла тиранію».
Про це вона завила в інтерв’ю Fox News, пише Sky News.
Вона наголосила, що отримання Нобелівської премії миру “присвятила Дональду Трампу, бо вважаю, що він цього заслуговує”. Мачадо каже, що була переконана у цьому ще до захоплення Ніколаса Мадуро, але ця подія лише підтвердила її переконання.
«Це не лише величезний крок для венесуельського народу та нашого майбутнього, я думаю, що це величезний крок для людства, для свободи та людської гідності», – сказала вона.
Мачадо навіть запропонувала американському президентові Нобелівську премію миру, яку їй присудили в жовтні за просування демократичних прав народу Венесуели. Зауважимо, саме цю нагороду Трамп прагнув роками.
«Те, що він зробив, як я вже казала, є історичним. Це величезний крок до демократичного переходу, і я хочу донести це до американського народ. Оскільки це приз венесуельського народу, ми, безумовно, хочемо вручити його йому та поділитися ним з ним», – сказала опозиціонерка.
Нагадаємо, 3 січня Дональд Трамп особисто заявив про вивезення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини з країни. З його слів, США здійснили широкомасштабний удар проти країни. Операцію він назвав чудовою.
Мадуро закидають ключову роль у багаторічній міжнародній змові з контрабанди кокаїну до США. За версією прокуратури, схема діяла понад 25 років і включала співпрацю з транснаціональними злочинними угрупованнями, зокрема картелем “Сіналоа” та венесуельською групою Tren de Aragua, яку у США визнали іноземною терористичною організацією. Мадуро загрожує довічне ув’язнення.