Світ
676
Запропонувала свою Нобелівську премію Трампу: після падіння режиму Мадуро опозиціонерка Венесуели зробила заяву

Опозиціонерка назвала 3 січня днем, коли “справедливість перемогла тиранію”.

Олена Капнік
Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо / © Associated Press

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо заявила, що 3 січня «увійде в історію як день, коли справедливість перемогла тиранію».

Про це вона завила в інтерв’ю Fox News, пише Sky News.

Вона наголосила, що отримання Нобелівської премії миру “присвятила Дональду Трампу, бо вважаю, що він цього заслуговує”. Мачадо каже, що була переконана у цьому ще до захоплення Ніколаса Мадуро, але ця подія лише підтвердила її переконання.

«Це не лише величезний крок для венесуельського народу та нашого майбутнього, я думаю, що це величезний крок для людства, для свободи та людської гідності», – сказала вона.

Мачадо навіть запропонувала американському президентові Нобелівську премію миру, яку їй присудили в жовтні за просування демократичних прав народу Венесуели. Зауважимо, саме цю нагороду Трамп прагнув роками.

«Те, що він зробив, як я вже казала, є історичним. Це величезний крок до демократичного переходу, і я хочу донести це до американського народ. Оскільки це приз венесуельського народу, ми, безумовно, хочемо вручити його йому та поділитися ним з ним», – сказала опозиціонерка.

Нагадаємо, 3 січня Дональд Трамп особисто заявив про вивезення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини з країни. З його слів, США здійснили широкомасштабний удар проти країни. Операцію він назвав чудовою.

Мадуро закидають ключову роль у багаторічній міжнародній змові з контрабанди кокаїну до США. За версією прокуратури, схема діяла понад 25 років і включала співпрацю з транснаціональними злочинними угрупованнями, зокрема картелем “Сіналоа” та венесуельською групою Tren de Aragua, яку у США визнали іноземною терористичною організацією. Мадуро загрожує довічне ув’язнення.

