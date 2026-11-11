Після переговорів із Путіним Лукашенко різко захотів дружити з Польщею: що він задумав

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відновити відносини з Польщею. Він закликав Варшаву відмовитися від конфронтації та взаємних звинувачень, а також розкритикував санкції й будівництво прикордонних загороджень.

Про це Лукашенко заявив у привітанні польського народу з нагоди Дня незалежності 11 листопада, повідомляє білоруське державне агентство БелТА.

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За словами білоруського лідера, відносини Мінська та Варшави останніми роками значно погіршилися. Водночас він переконаний, що санкції, заборони та посилення кордонів не допоможуть подолати розбіжності між країнами.

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«У нас різні позиції щодо низки проблем — так було і буде. Питання в тому, чи зможемо ми ставитися до цієї ситуації з розумінням і налаштованістю на діалог, без конфронтації та звинувачень», — заявив Лукашенко.

Він також запевнив, що Білорусь зацікавлена у “відновленні довіри та взаємної поваги”, які, на його думку, мають стати основою для подальшої співпраці з Польщею.

Примітно, що заява про налагодження відносин із Варшавою пролунала лише через два дні після зустрічі Лукашенка з російським диктатором Володимиром Путіним.

9 листопада вони провели переговори в Кремлі, під час яких обговорили двосторонню співпрацю, взаємодію в межах Союзної держави та міжнародну ситуацію.

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Чи пов'язана нова риторика Лукашенка щодо Польщі з його зустріччю з Путіним, наразі невідомо.

Путін зустрівся з Лукашенком, а той заговорив про швидке завершення війни

Нагадаємо, 9 листопада російський диктатор Володимир Путін провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у підмосковному Ново-Огарьово. Це була вже шоста особиста зустріч політиків від початку 2026 року та восьма за останні 12 місяців.

За повідомленнями російських ЗМІ, сторони обговорили двосторонню співпрацю та міжнародні питання. Путін також подякував Лукашенку за сприяння гуманітарним обмінам у межах війни проти України.

Раніше Лукашенко заявив, що війна в Україні нібито може завершитися вже найближчими місяцями. При цьому він звинуватив західних партнерів Києва у зриві можливого мирного врегулювання ще 2022 року.

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«2022 року це протистояння могло закінчитися за кілька тижнів. Білорусь доклала до цього величезних зусиль», — стверджував він.

Водночас Лукашенко не згадав, що саме з території Білорусі російські війська наступали на Україну на початку повномасштабного вторгнення. Попри його заяви про можливий швидкий мир, конкретних підстав для такого прогнозу він не навів.

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