Після перемоги демократів Білий дім опублікував провокаційне фото Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Після переконливої перемоги Демократичної партії на проміжних виборах 2026 року до Конгресу США Білий дім опублікував провокаційне повідомлення з нагадуванням, що Дональд Трамп усе ще залишається президентом Сполучених Штатів. Допис із фотографією американського лідера викликав хвилю критики в соціальних мережах.

Про це пише видання Unilad.

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На офіційній сторінці Білого дому в соціальній мережі X опублікували фотографію Дональда Трампа із промовистим написом великими літерами: «ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: ТРАМП УСЕ ЩЕ ВАШ ПРЕЗИДЕНТ».

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Публікацію супроводили фразою: «Дякуємо за вашу увагу до цього питання».

Як зазначає Unilad, такий допис став своєрідною реакцією адміністрації на результати проміжних виборів, за підсумками яких демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США.

Як Трамп пояснив поразку

Сам Дональд Трамп також відреагував на результати голосування, заявивши, що перемога демократів не відображає його реальної підтримки серед американців.

«Мене не було в бюлетенях, а якби я там був, ми б виграли З ВЕЛИЧЕЗНИМ ВІДРИВОМ!» — написав президент у своїй соціальній мережі Truth Social.

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У коментарі телеканалу CBS News він повторив цю думку, зазначивши, що не міг вплинути на ситуацію, оскільки його кандидатури не було серед учасників виборів.

«Якби був, ми б перемогли», — наполягав Трамп.

Водночас американський президент привітав демократів із перемогою та заявив, що розраховує співпрацювати з ними заради країни.

«Моє послання — вітаю демократів, і я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з вами на благо нашої країни», — сказав він.

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Трамп також нагадав про свої президентські повноваження, заявивши, що має «велике право вето» і зможе «усе владнати».

Американці розкритикували допис Білого дому

Зухвала публікація адміністрації викликала неоднозначну реакцію користувачів X. Частина коментаторів висміяла тон повідомлення, вважаючи його недоречним для офіційного представництва президента США.

«Наймогутніша посада на планеті опустилася до публікації дитячих кпинів на рівні старшої школи. Який ганебний період в американській історії», — написав один із користувачів.

Інший коментатор, який назвав себе виборцем Трампа, звинуватив адміністрацію у відповідальності за політичні невдачі: «Я голосував за Трампа. І це на 100000% ваша вина».

Ще один користувач назвав публікацію настільки ганебною, що вона викликає навіть певне співчуття до президента.

Тим часом демократи публічно відсвяткували здобуття контролю над обома палатами Конгресу. У своєму короткому повідомленні в X вони підсумували результат виборів словами: «Узялися до роботи».

Нагадаємо, проміжні вибори у США завершилися масштабною поразкою Республіканської партії Дональда Трампа. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу — Палатою представників і Сенатом. Такий результат може суттєво обмежити можливості американського президента протягом останніх двох років його каденції.

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