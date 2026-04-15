Після поразки Орбана на виборах раптово зникла "українська загроза": військові повертаються до казарм

Угорські військові / © Associated Press

Через два дні після парламентських виборів в Угорщині, на яких партія прем’єр-міністра Віктора Орбана програла, мешканців сусідньої країни більше не лякають «українською загрозою». Військові, які охороняли критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури від «нападу українців», повертаються до казарм.

Про це повідомляє угорське видання 444.

«Збройні сили Угорщини почали раціоналізувати чисельність військовослужбовців, задіяних у посиленні охорони інфраструктури та енергетичних об’єктів», — повідомили в угорському Генштабі.

На тлі передвиборчих заяв Орбана про те, що українці буцімто атакуватимуть інші угорські енергетичні системи після блокади нафтопроводу «Дружба», угорська армія направила 600 солдатів для охорони енергетичної інфраструктури.

Майже одразу після програних прем’єр-міністром виборів «українська загроза» минула.

«Збройні сили Угорщини поступово скорочуватимуть чисельність розгорнутих сил від 15 квітня 2026 року та виводитимуть війська з тих місць, де Міністерство енергетики більше не вважає необхідним військове підкріплення», — йдеться у повідомленні угорського Генштабу.

Видання зазначає, що зображення залучених для охорони енергооб’єктів солдатів фактично служило лише грубим пропагандистським цілям партії «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.

«Лише два дні після історичної поразки партії „Фідес“ знадобилося угорським силам оборони, щоб оголосити про виконання завдань з охорони та захисту енергетичних об’єктів у певних місцях», — іронічно зазначили угорські журналісти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до побудови прагматичних і дружніх відносин із новим керівництвом Угорщини на засадах взаємної поваги.