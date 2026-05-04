Після розмови із Зеленським Фіцо відповів, чи поїде на парад до Путіна

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви планує коротку зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, однак на військовий парад 9 травня не піде.

Про це Фіцо сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Єревані, передає SME.

За словами словацького прем’єра, 9 травня він має намір відвідати Москву з нагоди річниці завершення Другої світової війни та покласти квіти до Могили Невідомого солдата.

«Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словацького народу подякувати за визволення, і в мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Ось і все. На військовий парад я не піду. Все буде як раніше», — пояснив Фіцо.

Він також заявив, що не дозволить собі «відчувати докори сумління» через поїздку до Росії. За словами Фіцо, під час засідання Європейського політичного співтовариства ніхто з лідерів не ставив йому запитань щодо майбутнього візиту до Москви.

Зеленський: Україна відкрита до діалогу

Президент Володимир Зеленський після зустрічі заявив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною та зацікавлена у стабільних відносинах із сусідньою країною.

За його словами, сторони обговорили співпрацю в різних сферах, а також підготовку майбутньої зустрічі урядів у форматі міжурядової комісії.

«Ми також порушили питання членства України в ЄС. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу і готова допомагати нам на цьому шляху. Я вдячний за це», — зазначив Зеленський.

Що передувало

Раніше після телефонної розмови із Зеленським Фіцо заявляв, що може поїхати до Києва. Згодом він уточнив, що волів би провести зустріч українського та словацького урядів у Братиславі.

«Мені здалося, що президент Зеленський був досить гнучким. Тож ми спробуємо організувати зустріч у Братиславі. У мене немає причин робити дешеві жести», — сказав словацький прем’єр.

Фіцо також визнавав, що має із Зеленським «діаметрально протилежні погляди» щодо війни, нафти та кредитної підтримки. Водночас він наголошував, що Україна і Словаччина залишаються сусідами, тому мають працювати над практичними питаннями — транспортом, енергетикою та прикордонною інфраструктурою.

