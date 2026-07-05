Після розмови із Зеленським Макрон може ухвалити важливе рішення: про що говорили президенти

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонний розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони обговорили дипломатичні перспективи, ситуацію на фронті та потреби України у зміцненні протиповітряної оборони.

Про це сказав президент України у зверненні 5 липня.

За словами глави держави, французький лідер добре знаний із нинішньою ситуацією та можливими шляхами розвитку дипломатичного процесу.

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«Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи. І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні світу робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами», — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна наполягає на активній ролі європейських партнерів у мирному процесі.

«Наша позиція — Європа має бути в процесі дипломатії, і голос Європи має мати значення», — зазначив він.

Під час розмови Зеленський також поінформував Макрона про поточну ситуацію на полі бою та російські атаки по українських містах.

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«Я поінформував про ситуацію на полі бою, про ключові загрози. Росія робить все, щоб продовжити ракетні та дронові удари по території України, наших містах і селах», — повідомив президент.

Окрему увагу співрозмовники приділили зміцненню української системи протиповітряної оборони та можливостям подальшої підтримки з боку Франції.

«Обговорили можливості нашої протидії, нашої захисту життя та потребу у додатковій ПВО. Дуже сподіваємось на підтримку Франції та сильні рішення. Дякую!» — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо України та її президента Володимира Зеленського, відкрито вихваляючи його хоробрість.

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Експерти вбачають у цьому вплив далекобійних ударів по Росії та досвіду Києва у протидії іранським дронам.

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