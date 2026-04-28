Зустріч короля Чарльза і Трампа буде поза камерами / © Associated Press

28 квітня король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз прибув до США. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Стало відомо, що зустріч буде приватною, адже сторони побоюються влаштувати суперечку перед камерами та журналістами, як це було у випадку з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом торік.

На закритому форматі зустрічі наполягли саме британські чиновники. Про це пише The Guardian.

Король Чарльз збирається уникнути потенційного приниження від публічних докорів у свій бік від Дональда Трампа. Минулого тижня у Білому домі погодилися, що будь-яка зустріч монарха з президентом має відбуватися поза камерами.

Саме британські чиновники наполягли на тому, аби така зустріч в Овальному кабінеті була приватною. Британці побоювалися того, що Трамп розкритикує дії короля Чарльза, як зробив це з Володимиром Зеленським торік за присутності журналістів.

Джерела, причетні до планування поїздки, повідомили, що Чарльз позуватиме для камер у вівторок, 28 квітня, перед початком двосторонньої зустрічі. Однак журналісти не отримають відео з якими суттєвими заявами до проведення зустрічі.

Міністри покладають великі надії на державний візит. Вони сподіваються, що це зможе відновити відносини між двома державами в один з найскладніших періодів. Також є сподівання, що король Чарльз зможе відмовити Трампа від агресивних заяв щодо війни в Ірані.

Король разом із Трампом відвідає кілька заходів у супроводі представників палацу та міністерки МЗС Великої Британії Іветт Купер. Очікується, що саме Купер буде готовою втрутитися в можливі суперечки Трампа і Чарльза, аби розв’язати всі незручності.

«Вона готова кинутися в дію як живий щит для короля, якщо Трамп почне критикувати Стармера або Велику Британію загалом, як він схильний робити», — заявило одне з британських джерел.

Та найімовірніше Купер покладеться на Чарльзові дипломатичні навички, адже він має десятиліття досвіду та спілкування з доволі складними персонажами.

Нагадаємо, торік відбулася знаменита зустріч Трампа та Зеленського, на якій обоє лідерів гучно посперечалися перед камерами та журналістами. Суперечка не принесла користі жодній зі сторін. Зеленський наполягав, що Росію роками не зупиняли жодні дипломатичні домовленості, тому просте припинення вогню без гарантій безпеки не працює.

Натомість Дональд Трамп і Джей Ді Венс робили акцент на необхідності швидкого припинення бойових дій і вдячності США за підтримку. Вони стверджували, що Україна перебуває у слабкій позиції й залежить від американської допомоги, а публічна критика чи суперечки в Овальному кабінеті є недоречними. Сторони постійно перебивали одне одного та говорили на підвищених тонах.

Нагадаємо, учора, 27 квітня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що візит Чарльза III до Вашингтона відбудеться, попри стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому. Трамп високо оцінив особисті якості британського короля та заявив, що дуже чекає на зустріч.

Сьогодні під ранок стало відомо, що король Чарльз III із Каміллою прибули до США. Це перший державний візит монарха до США за майже 20 років. Візит триватиме чотири дні. Після прибуття королівська пара провела приватну чайну зустріч із президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією Трамп.

Пізніше відбувся прийом у саду, де було близько 600 людей — представників політики, науки, благодійності, екологічних ініціатив і креативних індустрій. 28 квітня монарх має виступити з промовою на спільному засіданні Конгресу США.

