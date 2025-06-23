Після слів Трампа Медведєв "дав задню" щодо ядерної зброї для Ірану

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєвє. / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не планує передавати ядерну зброю Ірану. Так він відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який різко розкритикував його попередні натяки.

Слова заступника голови Ради безпеки Росії цитують російській ЗМІ.

Він також наголосив, що “Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану. Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї”, – відповів Дмитро Медведєв.

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Водночас він наголосив: "Я засуджую удар США по Ірану - він не досяг своїх цілей".

Раніше Трамп у своєму дописі в соціальній мережі відреагував на заяву Медведєва з обуренням:

“Я чув, як колишній президент Медведєв з Росії так ненавмисно кидає слово на “букву Я” (ядерне!) і каже, що він та інші країни збираються передати Ірану ядерні боєголовки? Він справді це сказав, чи мені просто здалося?.. Слово на “букву Я” не повинно використовуватися так легковажно”.

Також нагадаємо, що Іран випустив 6 ракет по розташованій у Катарі американській базі Аль-Удейд.

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