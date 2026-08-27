Після смертельної повені в Непалі вчені зробили тривожне попередження

Руйнівну повінь у Непалі пов'язують з обвалом льодовика та зміною клімату / © АР

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Науковці пов’язують руйнівну раптову повінь у Непалі з глобальним потеплінням, яке дестабілізує льодовики в Гімалаях. Експерти попереджають, що з підвищенням температури подібні катастрофи можуть відбуватися дедалі частіше.

Про це йдеться у матеріалі dailymail із посиланням на Геологічну службу США (USGS).

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Руйнівна повінь, яка 26 серпня накрила прикордонний район Непалу та Тибету, могла бути спричинена обвалом льодовика і раптовим вивільненням величезної маси води. Хоча точні причини трагедії ще встановлюють, низка вчених уже заявила, що зміна клімату створює дедалі сприятливіші умови для таких катастроф, пише Daily Mail.

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Спочатку Геологічна служба США (USGS) зареєструвала подію як землетрус магнітудою 4,4. Однак після додаткового аналізу даних сейсмічних станцій, довгоперіодних сейсмічних хвиль і супутникових знімків фахівці дійшли іншого висновку.

«Додатковий аналіз найближчих сейсмічних станцій, довгоперіодних сейсмічних хвиль і супутникових знімків дав змогу встановити, що сейсмічна подія насправді була обвалом льодовика і потоком уламків, а землетрусу не було», — повідомили в USGS.

Чому клімат може бути причиною катастрофи

Доктор Воутер Буйтаерт, фахівець із гідрології та водних ресурсів Імперського коледжу Лондона, вважає, що трагедія має безпосередній зв’язок із глобальним потеплінням.

«Це саме той тип події, який провокує зміна клімату», — пояснив він.

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За словами вченого, підвищення глобальної температури призводить до скорочення льодовиків, через що вони стають більш схильними до руйнування. Водночас лісові пожежі, екстремальні погодні явища та нераціональне використання земель дестабілізують гірські схили та приводять у рух каміння й осадові породи.

У гірських районах із крутими схилами та вузькими долинами це створює особливо небезпечні умови для масштабних потоків води й уламків.

Що таке GLOF і чому це небезпечно

За попередніми даними, причиною катастрофи міг стати так званий GLOF — раптовий прорив льодовикового озера.

Такі водойми утворюються біля льодовиків або під ними. Коли природна дамба, яка утримує воду, руйнується, величезний об’єм води стрімко спускається долиною, несучи із собою бруд, каміння та уламки.

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Гляціолог і полярний інженер доктор Адріан Маккаллум зазначив, що такі явища стають дедалі поширенішими в гірських регіонах світу.

«Ці повені, ймовірно, є проривами льодовикових озер. Вони стають дедалі поширенішими в альпійських регіонах у всьому світі в міру зміни клімату», — сказав він.

За його словами, коли льодовики тануть і відступають, лід перетворюється на воду, яка може тимчасово накопичуватися за природними моренними дамбами. У разі їхнього прориву вниз долиною вивільняється величезна маса води, яка може знищувати все на своєму шляху.

Льодовики Гімалаїв стрімко втрачають стабільність

Кліматологиня Британської антарктичної служби Елла Гілберт наголосила, що поки що не можна остаточно встановити прямий причинно-наслідковий зв’язок між конкретною катастрофою та зміною клімату.

Водночас, за її словами, загальна тенденція не викликає сумнівів: потепління дестабілізує льодовики в Гімалаях, а темпи їхньої втрати з 2000 року подвоїлися.

«Ми поки що не можемо остаточно сказати, яким є зв’язок із цією конкретною подією, але знаємо, що потепління клімату дестабілізує льодовики в Гімалаях, а темпи їхньої втрати подвоїлися з 2000 року», — пояснила вона.

Непал є особливо вразливим до кліматичних змін через складний гірський рельєф, крихкі екосистеми та обмежені можливості адаптації до швидкого посилення кліматичних загроз.

Дослідження, опубліковане в липні 2026 року в журналі Frontiers in Climate, попередило, що в Гімалайському регіоні темпи потепління перевищують середньосвітові показники. Це прискорює танення льодовиків і підвищує ризик проривів льодовикових озер.

У Непалі вже зафіксували десятки таких катастроф

Нинішня трагедія — далеко не перший випадок раптового прориву льодовикових водойм у країні. Згідно з даними дослідження, у Непалі зафіксували щонайменше 45 таких подій на 39 озерах. Деякі з них призвели до загибелі людей.

Науковці попереджають, що в міру подальшого підвищення температури ризики лише зростатимуть.

Автори дослідження зазначили, що вже за нинішнього рівня глобального потепління Непал зазнає значних збитків від кліматичних катастроф. Якщо температура продовжить зростати й перевищить позначку 1,5 °C, ризики повеней, танення льодовиків, проривів льодовикових озер і посух суттєво збільшаться.

Вчені закликають створювати системи раннього попередження

Експерт із ризиків і стійкості Університету Сіднея доктор Надер Надерпажу вважає, що трагедія має стати приводом для розвитку систем раннього попередження.

За його словами, сучасні технології вже дають змогу відстежувати накопичення води, яке може стати раннім сигналом небезпеки для громад, розташованих нижче за течією.

«За глобального потепління слід очікувати повторення подібних сценаріїв катастроф», — попередив експерт.

На його думку, своєчасне інформування населення та підготовка до можливої катастрофи можуть врятувати життя і суттєво зменшити масштаби руйнувань.

Нагадаємо, масштабна повінь і зсуви на кордоні Непалу та Тибету спричинили загибель щонайменше 270 людей і зникнення безвісти понад 1500 осіб.

Також там зникли понад 50 українців, які входять до окремих туристичних груп (47 та 7 людей), а також ще одна українка, яка подорожувала у складі іноземної групи.

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