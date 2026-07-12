Після смерті Пригожина "вагнерівці" захопили цілу країну: чим вони заробляють мільйони

Найманці ПВК "Вагнера" в Африці / © Associated Press

Реклама

Колишні найманці російської ПВК «Вагнер», які залишилися в Центральноафриканській Республіці після загибелі Євгена Пригожина, перетворилися на впливову тіньову силу, що контролює масштабні схеми контрабанди, нелегальної торгівлі золотом і лісом.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Видання зазначило, що після того як більшість операцій ПВК «Вагнер» перейшла під контроль російських державних структур, близько 500 найманців залишилися у верхів’ях річки Убанги.

Реклама

Основою їхнього бізнесу стала контрабанда трамадолу — опіоїдного препарату, який через стимулюючий ефект у великих дозах називають «кокаїном для бідних».

Саме прибутки від нелегальної торгівлі трамадолом дали змогу колишнім вагнерівцям розгорнути масштабний незаконний бізнес із продажу деревини та золота. Препарат надходить із Індії через Конго, після чого контрабандними маршрутами переправляється до Центральноафриканської Республіки.

Видання, посилаючись на дослідження Africa Center for Strategic Studies, зазначає, що колишня структура Пригожина фактично інтегрувалася у силові структури ЦАР та місцеві збройні угруповання, значно посиливши свій вплив у країні.

За словами колишнього найманця ПВК «Вагнер», який нині проживає в Європі, російські бойовики постачають трамадол військовослужбовцям президентської гвардії та членам молодіжного ополчення Sharks, яке патрулює столицю Бангі та застосовує насильство проти прихильників опозиції.

Реклама

Експерти Global Initiative попереджають, що подальше зміцнення позицій колишніх вагнерівців у Центральноафриканській Республіці може дестабілізувати ситуацію в сусідньому Судані, де проросійські сили співпрацюють із воєнізованими формуваннями.

За інформацією The Wall Street Journal, угруповання, що залишилося в ЦАР, нібито вже не контролюється Кремлем. Його пов’язують із Павлом Пригожиним — сином загиблого засновника ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, сформований на базі ПВК «Вагнер» «Африканський корпус» Міністерства оборони РФ продовжує діяти в Малі, де після військових переворотів 2020 та 2021 років зберігається політична нестабільність. Російські найманці підтримують урядові сили, однак останнім часом зазнають відчутних втрат і поразок у боях із повстанськими угрупованнями.

Новини партнерів