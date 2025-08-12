Після сутичок на концерті Макса Коржа Польща видворить 57 українців

Сутички на концерті / © nexta_polska

У Варшаві проти 63 осіб, які брали участь у заворушеннях на концерті білоруського репера Макса Коржа, відкрито провадження про їх примусове або добровільне виселення з країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує TVN24.

Туск уточнив, що серед цих 63 осіб — 57 громадян України та шість білорусів. Він зазначив, що «суди відреагували дуже швидко».

Під час концерту, який відбувся в суботу, на стадіоні виникли сутички між фанатами та охороною, а також було зафіксовано використання піротехніки — димових шашок і фаєрів. У соціальних мережах поширилися відео, на яких видно, як частина відвідувачів перестрибувала через бар’єри, щоб потрапити на сцену.

Крім того, на заході було помічено заборонений у Польщі прапор Української повстанської армії (УПА). Представник поліції Роберт Шумята повідомив, що «ми бачили в медіа, що з’явилися, можливо, заборонені законом символи, які пропагують тоталітарний режим». Він додав, що «ми зібрали весь доказовий матеріал і передали його до прокуратури, щоб отримати правову оцінку і з’ясувати, чи мало місце злочин».

Учасник концерту Дмитро, який тримав заборонений прапор, вибачився за свій вчинок у соцмережах. У відеозверненні він заявив:

«Хочу звернутися до всіх, кого могло образити те, що сталося під час концерту у Варшаві. Я знаю, що в моїй рідній країні, в Україні, щодня гинуть люди. Тому я розумію, що ворожнеча та ненависть ні до чого доброго не приведуть. Я не хотів викликати негативних емоцій. Прапор, який я тримав, був для мене символом підтримки українців. Я не мав жодного стосунку до пропаганди будь-якого режиму. Я хотів лише нагадати про російську агресію і підтримати наших воїнів», — сказав він.

Він також додав: «Якщо хтось почувався скривдженим, я перепрошую. Я вдячний усім полякам, які допомагають українцям і продовжують це робити».

Нагадаємо, 9 серпня під час виступу білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні ім. К. Гурського у Варшаві деякі відвідувачі порушили порядок, перестрибуючи через бар’єри та потрапляючи на поле стадіону, а також запалювали фаєри. Окрім того, під час концерту один з учасників розгорнув прапор Української повстанської армії з тризубом, інший — синьо-жовтий прапор із символом «Ідея Нація».