Після таємного візиту директора ЦРУ Путін лише посилив удари по Україні: чому так сталося

Путін / © Associated Press

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Рідкісний та несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви не лише не переконав російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну, а й, схоже, лише зміцнив його намір досягти воєнної перемоги.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці, представників російської еліти та аналітиків.

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Після зустрічей американського посадовця з керівництвом російських спецслужб Москва суттєво інтенсифікувала повітряні атаки реактивними дронами та ракетами по українській цивільній інфраструктурі — об’єктах енергетики, водопостачання, супермаркетах і продовольчих складах.

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За даними видання, Путін прагне скористатися виснаженням української системи ППО, щоб змусити Київ капітулювати та погодитися на його територіальні вимоги вже цієї зими.

Таємні перемовини з очільником ФСБ

У Москві Джон Реткліфф зустрівся із директором ФСБ Олександром Бортніковим — одним із найближчих довірених осіб у оточенні Путіна. Це була перша серйозна спроба встановити формалізований контакт такого рівня.

За даними трьох джерел, директор ЦРУ застеріг російську сторону, що подальша ескалація обернеться проти самої РФ. Він закликав повернутися до перемовин, оскільки позиція Росії є слабкою і погіршиться через 6–12 місяців.

Реткліфф наголосив, що окупація Донбасу не є реалістичною метою і Україна на це не піде.

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Однак у США визнають: передати месседж вдалося, але змінити позицію Кремля — ні.

«Росія розцінила цей візит як спробу переконати Путіна зупинитися, але сам Путін зчитав це як слабкість Вашингтона», — зазначило джерело, обізнане з перебігом обговорень.

Путін переконаний у своїй перемозі

За словами старшої наукової співробітниці Центру Карнегі Тетяни Станової, реальність Путіна кардинально відрізняється від оцінок американської розвідки. Диктатор переконаний, що виграє війну на виснаження і що рано чи пізно Україна зламається.

Джерела серед російських бізнес-кіл зазначають, що Кремль бачить масовані удари по цивільній інфраструктурі єдиним способом досягти результату.

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«У Кремлі панує думка, що ще кілька місяців війни не є проблемою для Росії, але для України це величезне випробування. Вони вважають: якщо бомбити енергетику та водопостачання, це створить максимальне невдоволення населення і змусить уряд закінчити війну», — розповів один із московських підприємців.

Проблеми у самій РФ

Попри оптимізм диктатора, подовження війни створює величезні ризики для російської економіки.

Дефіцит бюджету

До кінця липня 2026 року дефіцит розрісся до $74,4 млрд (2,8% ВВП), що значно перевищило прогнози.

Паливна криза

Удари українських безпілотників по НПЗ спричинили найгірший з часів СРСР дефіцит пального, що Путін публічно визнав на форумі у Владивостоці.

Відтік капіталу

Росіяни масово вилучають кошти з банківської системи, а прострочені борги підприємств стрімко зростають.

Втім, за даними WP, навіть якщо оточення Путіна та керівник ФСБ Бортніков розуміють усю небезпеку тривалої війни для Росії, ніхто з них не наважиться переконувати диктатора піти на компроміс чи погодитися на мир по лінії фронту.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Того самого дня ЗМІ повідомили, що США нібито попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації.

Водночас керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні не була головною темою під час візиту директора ЦРУ до Москви.

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