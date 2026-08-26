Boeing C-17 Globemaster III / © Associated Press

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Американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III, на якому прилетів до Москви директор ЦРУ Джон Реткліфф, подав аварійний сигнал під час польоту над Європою. Чи був високопосадовець на борту — невідомо.

Про це повідомляє The Daily Baku на дані порталу «Flightradar24», який відстежує польоти в реальному режимі.

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Зауважимо, що в американських великих ЗМІ немає інформації, яка б підтверджувала саме аварійний сигнал C-17 під час повернення з Москви. Натомість повідомлення про сигнал тривоги поширюють інші іноземні та авіаційні ресурси.

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За інформацією The Daily Baku, військовий літак надіслав екстрений код «Squawk 7700», який означає надзвичайну ситуацію на борту. Він розвернувся над Егейським морем і приземлився на німецькій авіабазі, з якої він вилетів.

Код «Squawk 7700» використовується для широкого спектру серйозних технічних проблем на борту — від раптової декомпресії в кабіні та відмови однієї з систем до невідкладних медичних випадків у члена екіпажу. Що сталося на борту літака C-17, наразі немає офіційної інформації.

За даними Flightradar24, літак приземлився на німецькій авіабазі Шпангдалем.

Болгарське видання Fakti додає, що після аварійного сигналу літак стабільно утримував висоту близько 10,3 кілометра та продовжував свій курс у напрямку Німеччини. Екіпаж планував здійснити екстрену або планову посадку на великій американській авіабазі «Рамштайн».

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Візит голови ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, за даними видання CBS News, 25 серпня директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф несподівано прилетів до Москви на військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III Повітряних Сил. Офіційного підтвердження від ЦРУ, Пентагону чи Білого дому немає.

Втім, у Кремлі прокоментували таємний візит голови ЦРУ до столиці РФ. У Путіна заговорили про «контакти між службами безпеки». Про це пише The Washington Post із посиланням на коментар речника Путіна Дмитра Пєскова.

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