Після Трампа США вже не будуть колишніми: провісник терактів зробив прогноз до 2066 року

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Британський журналіст, письменник, футуролог Джонатан Марголіс, який раніше точнісінько передбачив сплеск ісламського тероризму, зробив нові прогнози до 2066 року. На його думку, світ після президентства лідера США Дональда Трампа зазнає безповоротних змін, а штучний інтелект витіснить традиційну демократію.

Про це пише The Independent.

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Марголіс, відомий своїм критичним ставленням до поширених прогнозів експертів щодо майбутнього, представив нове невтішне бачення — цього разу того, яким може стати світ після Трампа. Письменник і самопроголошений «апокаліптиміст» ще 2000 року у своїй книзі A Brief History of Tomorrow («Коротка історія завтрашнього дня») передбачив поширення ісламського тероризму, розвиток носимих ґаджетів і «ефект ізоляції», пов’язаний із поширенням Інтернету.

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Журналіст, який спеціалізується на технологіях, взяв за основу вислів, що його приписують кінопродюсеру Семюелу Голдвіну: «Ніколи нічого не передбачайте — особливо майбутнього». У своїй роботі Марголіс проаналізував, наскільки помилковими виявлялися прогнози попередніх поколінь щодо того, яким буде майбутнє.

Зокрема, автор книги звернув увагу на скептичне ставлення до прогнозистів, які регулярно передбачали масштабні катастрофи. За його словами, людство не раз демонструвало здатність адаптуватися до різноманітних змін — від кліматичних і технологічних до економічних.

Через 25 років футуролог знову звернувся до теми технологій. Цього разу особливу увагу він приділив стрімкому розвитку штучного інтелекту, появу якого свого часу не зміг передбачити, а також його можливому впливу на сучасні геополітичні процеси. Водночас тепер Марголіс вважає, що частину похмурих сценаріїв майбутнього вже не варто сприймати лише як перебільшення.

Футуролог змоделював світ через 40 років — 2066 року. Він представив низку тривожних прогнозів, до яких, на його думку, варто поставитися серйозно, а також додав кілька жартівливих сценаріїв, у яких, утім, теж можна побачити певну частку правди. Вказані відсотки є особистою оцінкою ймовірності кожного прогнозу.

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Прогнози Джонатана Марголіса

1. Демократію скасують , щоб не допустити приходу популістів до влади. Система, яка протягом багатьох років залишалася домінувальною у значній частині світу, може бути замінена «доброзичливими автократіями», керованими штучним інтелектом. Ймовірність такого сценарію Марголіс оцінює у 20%.

2. Кожна людина матиме право на «універсальну допомогу» . Йдеться про гарантовану виплату, якої буде достатньо для життя незалежно від того, чи працюватиме людина. Основною причиною стане дедалі ширше використання ШІ, який виконуватиме значну частину роботи, що сьогодні роблять люди. Ймовірність — 50%.

3. Люди почнуть поклонятися машинам у формі божеств зі штучного інтелекту. Причина, за прогнозом Марголіса, полягатиме в тому, що «на відміну від богів, вони можуть відповідати на їхні молитви». Ймовірність такого розвитку подій — 65%.

4. Дітей стане мало. У міру підвищення рівня життя сім’ї, ймовірно, ставатимуть дедалі меншими. Водночас збільшуватиметься частка здорових людей старшого віку. Імовірність такого сценарію Марголіс оцінює у 70%.

5. Китай продовжить нинішній курс і зрештою стане «найвпливовішою державою». Сполучені Штати, на думку футуролога, продовжать залишатися найбагатшою країною світу, однак після президентства Трампа США вже не зможуть повернутися до колишнього рівня успіху. Ймовірність — 80%.

6. Кваліфікованих робітників, зокрема сантехніків, стане надто багато. На тлі розвитку ШІ люди дедалі частіше опановуватимуть ручну працю та ремесла, намагаючись таким чином убезпечити себе від втрати роботи. Однак зрештою охочих працювати у цих сферах буде більше, ніж потребуватиме ринок. Ймовірність — 60%.

Водночас частина прогнозів Марголіса має відверто комедійний характер.

Зокрема, він із 90% ймовірності прогнозує, що футбольний клуб Прем’єр-ліги вилетить до Ліги 2. Імовірність того, що принтери й надалі застрягатимуть, футуролог оцінює у 99%. Ще 65% він відводить сценарію, за якого покоління «вок» пошкодує про свої погляди.

Також Марголіс із 90% ймовірності прогнозує, що людиноподібні роботи не зможуть підняти чашки чаю сходами, не проливши їх.

До слова, журналісти попросили штучний інтелект оцінити ймовірність світового конфлікту. ШІ вважає глобальну війну у 2026-2027 роках малоймовірною, але називає період 2028-2035 років потенційно найнебезпечнішим для ескалації між великими державами (зокрема конфліктів США з Китаєм через Тайвань або Росії з НАТО). Водночас система наголосила, що це лише припущення, а не статистичний прогноз. ШІ підкреслив, що Третя світова війна не є неминучою, оскільки держави мають вагомі причини її уникати.

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