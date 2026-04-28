Після ударів по Туапсе Путін заговорив про “тероризм” і втрати територій
Путін уперше прокоментував удари по НПЗ у Туапсе. Він заявив про «терористичні методи» України та водночас визнав наявність ризиків.
Президент Росії Володимир Путін відреагував на удари по НПЗ у Туапсе. Він заявив, що вони нібито не створюють критичних ризиків, але водночас назвав дії України «терористичними».
Про це йшлося у заяві Путіна 28 квітня.
За його словами, російська влада розглядає атаку на нафтозавод як ознаку слабкості України на фронті.
«Ми фіксуємо, що конфлікт переходить у жорсткішу фазу. Застосовуються радикальні та екстремістські методи. Київський режим і його покровителі фактично вдаються до терористичних дій. Причини цього зрозумілі — вони не можуть зупинити просування наших військ, наших хлопців на лінії бойового зіткнення… Щодня втрачають території», — заявив Путін.
Водночас він визнав, що загрози від ударів усе ж існують, зокрема через атаки безпілотників по інфраструктурі.
«Незважаючи на це, хочу зазначити: критичних загроз наразі немає, хоча ризики залишаються», — сказав російський очільник.
Атака на Туапсе — що відомо
Раніше повідомлялося, що українські сили завдавали ударів по об’єктах російської нафтопереробної інфраструктури, зокрема в Туапсе.
Містяни в соцмережах бідкалися про сильні вибухи посеред ночі. «Базє капєц, всю розвалілі», — казали вони.
Додамо, що вночі проти 28 квітня невідомі БПлА атакували Краснодарський край РФ. Вони знову завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе. Там виникла масштабна пожежа.