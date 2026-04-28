Після ударів по Туапсе Путін заговорив про “тероризм” і втрати територій

Після ударів по Туапсе Путін зробив низку заяв / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін відреагував на удари по НПЗ у Туапсе. Він заявив, що вони нібито не створюють критичних ризиків, але водночас назвав дії України «терористичними».

Про це йшлося у заяві Путіна 28 квітня.

За його словами, російська влада розглядає атаку на нафтозавод як ознаку слабкості України на фронті.

«Ми фіксуємо, що конфлікт переходить у жорсткішу фазу. Застосовуються радикальні та екстремістські методи. Київський режим і його покровителі фактично вдаються до терористичних дій. Причини цього зрозумілі — вони не можуть зупинити просування наших військ, наших хлопців на лінії бойового зіткнення… Щодня втрачають території», — заявив Путін.

Водночас він визнав, що загрози від ударів усе ж існують, зокрема через атаки безпілотників по інфраструктурі.

«Незважаючи на це, хочу зазначити: критичних загроз наразі немає, хоча ризики залишаються», — сказав російський очільник.

Атака на Туапсе — що відомо

Раніше повідомлялося, що українські сили завдавали ударів по об’єктах російської нафтопереробної інфраструктури, зокрема в Туапсе.

Містяни в соцмережах бідкалися про сильні вибухи посеред ночі. «Базє капєц, всю розвалілі», — казали вони.

Додамо, що вночі проти 28 квітня невідомі БПлА атакували Краснодарський край РФ. Вони знову завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе. Там виникла масштабна пожежа.

