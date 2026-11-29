Лівія звинуватила Україну в атаці на Бенгазі та викликала свого посла / © Associated Press

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Міністерство закордонних справ Лівії викликало свого посла в Україні Осаму Мохаммеда аль-Абеда Абу Касіма для консультацій після того, як нібито українські сили атакували місто Бенгазі. Лівійська сторона заявила про порушення суверенітету країни та можливий негативний вплив інциденту на двосторонні відносини.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Лівії, оприлюдненому 29 листопада 2026 року.

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Згідно із заявою, виконувач обов’язків міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Лівії ат-Тахер аль-Баур зустрівся з послом Осамою Мохаммедом аль-Абедом Абу Касімом у штаб-квартирі відомства. У зустрічі також взяв участь директор департаменту європейських справ Абу Бакр ат-Тавіль.

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У лівійському МЗС пояснили, що дипломата запросили для консультацій через атаку нібито України на Бенгазі.

«Лівія відкидає дії, здійснені українськими силами, які є порушенням лівійського суверенітету», — заявив під час зустрічі аль-Баур.

Він також стверджував, що такі дії суперечать міжнародному праву, міжнародним конвенціям і загальноприйнятим нормам.

На думку лівійської сторони, інцидент може негативно позначитися на безпеці та стабільності країни, а також на відносинах між Лівією та Україною.

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Своєю чергою посол поінформував виконувача обов’язків глави МЗС про роботу лівійського дипломатичного представництва в Києві та становище громадян Лівії в Україні на тлі повномасштабної війни.

Атака на кораблі РФ біля берегів Лівії — що відомо

Нагадаємо, 22 листопада Сили оборони України спільно із СБУ здійснили операцію поблизу порту Бенгазі в Лівії, атакувавши 7 безекіпажних катерів із так званого материнського судна. Унаслідок удару затонув російський корвет «Меркурій» із вертольотом Ка-27 на борту, а також було уражено суховантаж MV ANGARA, який використовували для перевезення військових вантажів.

Після атаки влада східної Лівії пригрозила Україні юридичними та дипломатичними заходами. Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив ситуацію з лівійським колегою. Він наголосив, що операція була спрямована проти російських військових цілей, а не Лівії, та запевнив у готовності Києва розвивати відносини з Тріполі.

Наразі Лівія хоче стягнути з України компенсацію за удар по порту Бенгазі. Лівійський уряд вважає, що має «повне законне право вимагати компенсації та відшкодування» за завдані під час атак збитки.

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Також з’явилися нові супутникові знімки, які показують посилення захисту порту.

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